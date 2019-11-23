Adobe Acrobat Reader, Önemli Bir Kilometre Taşını Daha Geride Bıraktı 

Eğer daha önce PDF belgelerini görüntülemek zorunda kaldıysanız, Adobe Acrobat Reader'ı muhtemelen iyi tanıyorsunuzdur. 1990’larda Windows ve Mac platformları için piyasaya sürüldükten sonra Acrobat Reader 2010’da Android cihazlara da ulaştı.

Çok sayıda rakip uygulamanın ortaya çıkmasından sonra bile Acrobat Reader’ın popülerliği devam etti ve şimdi bu uygulama, Google Play Store'da 500 milyondan fazla indirilerek önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış oldu.

PDF'ler Neden Önemli?

PDF’ler, birçok şeyi doğru yaparak kişisel, okul ve iş hayatımızın gelişmesine katkıda bulunmaları açısından önemlidir. PDF’ler herhangi bir işletim sisteminde çalışabilir, paylaşıldığında belge formatları korunur, format her yerde bulunur, metin olmayan öğeler kolayca entegre edilebilir, dosya boyutları nispeten küçüktür ve sıkıştırmaya iyi yanıt verir.

Acrobat Reader Ne İşe Yarar?

Adobe Acrobat Reader'da uygulamaya yönelik sürekli güncellemeler ile kullanıcılar, belgeleri kolayca imzalamak, ek açıklamalar ve yapışkan notlar eklemek, PDF'leri diğer biçimlere kolayca dönüştürmek ve kolay erişilebilirlik için dosyaları bulutta depolamak gibi farklı özelliklerden faydalanabilir. Hatta Acrobat Reader'ın ücretli aboneliğine geçiş yaptığınızda çok daha fazla özelliğe sahip olabiliyorsunuz.