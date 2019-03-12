Adobe Bir İnternet Hizmetinin Daha Fişini Çekiyor

Özellikle internet üzerinde HTML5 ve WebGL gibi hizmetlerin popüler hale gelmesiyle birlikte bir hayli eskidiği gözlemlenen Shockwave, Adobe tarafından sonlandırılıyor. Halihazırda bazı platformlardan çekilen Shockwave'in iptal tarihi de sonunda ortaya çıktı.

Eski web oyunlarını ve medya deneyimlerini Shockwave ile oluşturan pek çok websitesi artık HTML5 ve WebGL gibi ağları kullanmayı tercih ediyor. Bir süre önce Flash Player'ı sonlandıracaklarını duyuran ve adım adım gerçekleştiren Adobe, şimdi ise Shockwave'in fişini çekme kararı aldı. Ayrıca firmanın kullanıcıların güvenlik konusundaki uyarılarını göz önüne aldığını belirtmek gerekiyor.

Shockwave 9 Nisan'da Sonlandırılıyor

Konu hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan Adobe, 2017’de Director geliştirme aracında ve Mac oynatıcısında Shockwave'in iptal edildiğini söyledi. 9 Nisan'da ise web hizmetinin de durdurulacağını ifade eden ABD'li şirket, sözleşmeleri devam eden bazı hizmetler ile 2022'ye kadar devam edeceklerinin altını çizdi.

Kullanıcılar İsterse Evrensel Bir Format Geliştirebiliriz

"Shockwave kullanımı, HTML5 ve WebGL gibi teknolojilerin gelişmesiyle ve web geliştiricilerinin bunları tercih etmesi nedeniyle azaldı. Geliştiricilerin, web uygulamalarını desteklemeyi taahhüt ettikleri takdirde daha yeni, evrensel formatlara geçmeyi tercih ediyoruz" şeklinde açıklama yapan Adobe, eski web uygulamalarının dönüştürülebileceğini de aktardı.