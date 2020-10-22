Adobe Bulanık Videoları Düzeltmek İçin Yapay Zeka Kullanacak

Akıllı telefonla çekilen videolar kameranın sallanması, aydınlatmanın iyi ayarlanmaması ve daha birçok sebepten ötürü bulanık olarak çıkabilir ve bu tür bulanık videoları düzeltmek ve net bir hale gelmesini sağlamak çoğu zaman mümkün değildir. Yazılım sektörünün önemli isimlerinden Adobe ise geçmişten bugüne süregelen bir sorunu çözüme kavuşturmaya hazırlanıyor. Adobe, kullanıcıların yıllardır şikayetçi olduğu bulanık video sorununu ortadan kaldırmak için yapay zeka teknolojisini kullanmaya başlıyor.

Yapay Zekayla Bulanık Videoları Düzeltmek Mümkün Olacak

Şirket, Max Sneaks 2020 etkinliğinde bulanık videoları düzeltmek için kullanılacak Sharp Shoots isimli bir özelliğini tanıttı. Adobe tarafından paylaşılan videonun içerisinde bu özelliğin herhangi bir video üzerinde kullanıldıktan sonra nasıl bir sonuç alınacağını gösteren birkaç örnek bulunuyor. Şirketin paylaştığı videoda ilk olarak videonun bulanık hali, ikinci olarak videonun yapay zeka tarafından ele alınıp düzenlendikten sonraki hali gösteriyor. Videoda gösterilen özellikle son örnekte yapay zekanın çok daha iyi bir sonuç verdiği görülüyor. Videoda yer alan iki arkadaşın yüzü AI (Yapay Zeka) ile işlendiğinde çok daha net bir hal alıyor.

Şirket, yapay zekanın yardımını alarak bulanık fotoğraf ve videoların sonunu getirebileceğine inanıyor. Unutulmaması gereken bir nokta ise bulanık videoları düzeltmek için kullanılacak Sharp Shots özelliğinin bir Adobe ürününe dönüşmeme gibi bir ihtimalinin olmasıdır. Geçmişte şirketler tarafından yapay zeka hakkında söylenen şeylere dönecek olursak birçok firmanın yapay zeka hakkında sayısız şey vadettiğini hatırlamamız mümkündür. Örneğin, Google, nesneleri fotoğraflardan kaldırmanıza imkan verecek bir özelliğin üzerinde çalışıldığını duyurmuştu ancak şirket bu zamana kadar özellikle ilgili ikinci bir açıklama yapmadı ve özellik, sizin de tahmin edebileceğiniz üzere, kullanıcılarla bir türlü buluşamadı.

Yazılım sektöründe oldukça ünlü şirketin geçmişteki yapay zeka kullanım örneklerine bakılacak olursa şirketin son zamanlardaki yatırımının büyük bir kısmının yapay zeka kullanımından oluştuğu görülebilir. Örneğin, Adobe birkaç hafta önce fotoğraf düzenlemek için milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen Adobe Photoshop'un alacağı bir özelliği tanıtmıştı. Kullanıcılar ise bunun üzerine fotoğraf düzenleme programının bu gelecek özellikle birlikte çok daha akıllı bir hal alacağını düşünmeye başlamıştı.

Adobe'nin Photoshop programı için yapay zeka desteği alarak geliştirdiği özellik, kullanıcının herhangi bir maskeleme işlemi ile uğraşmasına gerek olmadan sadece bir tıklaması ile fotoğraftaki gökyüzünün değiştirilmesine olanak sunuyordu. Programa gelecek özelliğin renk açısından herhangi bir şekilde uyumsuzluk yaratmaması için fotoğrafta yer alan renkleri de göz önünde bulundurarak işlemde bulunma yeteneğine sahip olduğu açık ve net bir şekilde gösterilmişti.