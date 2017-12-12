Adobe Flash Player Güncellendi. Hemen İndirin!

Adobe, Flash Player için bu sabah yeni bir güncelleme yayınladı ve Flash Player'ın sürüm numarası 28.0.0.126'ya yükseldi. Adobe Flash Player 28 versiyonu için ilk kararlı sürüm olan bu güncellemede, çeşitli yazılım hataları giderildi ve pek çok güvenlik düzeltilmesi yapıldı.

Şirket tarafından yeni güncelleme hakkında henüz bir değişiklik günlüğü yayınlanmadı ancak yeni güncelleme Flash Player için bir hayli önem taşıyor. Çünkü Microsoft şirketiyle yapılan anlaşmadan dolayı her ayın ikinci Salı günü Flash Player güvenlik güncellemesi alacak. Bu güvenlik açıklarını Redmond tabanlı yazılım devleri düzeltecek. Yani Internet Edge ve Internet Explorer kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için böyle bir anlaşma yapan Microsoft, işini garantiye almak istiyor.

Henüz değişiklik günlüğü yayınlanmadı fakat yeni Flash Player 28, beta sürümlerine eklenen iyileştirmelerin çoğunu içeriyor. Ayrıca Google Chrome ve diğer tarayıcılarla daha iyi uyumluluk sağlayacağı belirtiliyor.

Tüm bunlara ek olarak çok fazla virüs barındırması, güvenliğini sağlayamamasından dolayı çok fazla eleştiriye maruz kalan ve popüleritesini kaybeden Flash Player, 2020 yılının Temmuz ayında sonlandırılacak. Çevrimiçi olarak bulunan Exploit kitleri, Flash Player'da keşfedilen güvenlik açıklarından sadece biriydi ve bu kitler Windows sistemlerine büyük zararlar veriyordu.