Adobe Flash Player Son Güncellemesi Yayımlandı

Bir zamanların internetin temelini oluşturan yazılımlardan Adobe Flash Player için kaçınılmaz son hızla yaklaşıyor. Flash, HTML5’in gelmesiyle beraber animasyonlu web siteleri oluşturmak için koşulan bir kahramandan çok bilgisayarı yavaşlatan kötü amaçlı yazılımların yayılımını kolaylaştırmak için kullanılan bir yazılıma dönüşmeye başladı. Yazılıma verilen destekler birer birer çekilirken geliştirici şirket ise son bir güncelleme yayımladı.

Adobe Flash Player İçin Son Güncelleme Çıktı

Flash Player, uzun zaman önce internet kullanıcılarının bir numaralı dostu olma rolünü üstleniyordu. Şirketin geliştirdiği yazılımda meydana gelen güvenlik açıkları, internet kullanıcılarının güvenli bir şekilde araştırma yapmasının önüne geçti. Bununla birlikte Flash Player’ın eski bir teknoloji kullanması ve HTML5’in ortaya çıkması ile bir zamanların en çok kullanılan yazılım önemini bir hayli yitirmeye başladı.

Geliştirici şirket Adobe ise bir zamanlar internetin temelini oluşturan bu yazılıma verilen desteğin 2020 yılının aralık ayında sona ereceğini çok önceden açık ve net bir şekilde ifade etmişti. İki ay önce yayımlanan Windows 10 güncellemesi ise internet kullanıcılarının Flash’tan kurtulmasına yardımcı olmak için yayımlanan bir güncelleme olmuştu. Microsoft şimdilik kullanıma kapalı olan bu güncellemenin Adobe’nin yazılıma verdiği desteği sonlandırmasıyla beraber aktif bir şekilde kullanılabileceğini duyurmuştu.

Microsoft tarafından yayımlanan Windows 10 KB4577586 güncellemesi, Windows 10 kullanıcılarının Flash’ı bilgisayarından kaldırmak için hiçbir şekilde zahmete girmemesini sağlıyor. Şirket, 2021 yılında Windows işletim sistemli bilgisayara yüklenecek olan güncellemenin Flash’ın tüm parçalarını bilgisayardan otomatik olarak kaldıracağını söyledi.

Adobe, 8 Aralık 2020 tarihinde ise Flash için son bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, yazılımın son güncellemesiydi. 31 Aralık 2020 tarihinde verilen destek tamamen sona eriyor. Şirket, ilerleyen günler içerisinde yazılımdan yana ortaya çıkabilecek sorunlara hiçbir şekilde yanıt vermeyeceğine işaret etti.

Şirket, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün Çin anakarası dışında kalan tüm bölgeler için Flash Player’ın son sürümü anlamına geliyor. Son yirmi yılda Flash Player içeriklerini kullanan ve Flash kullanarak içerik oluşturan tüm kullanıcılarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Flash’ın web içeriğinin animasyon, etkileşim, ses ve video yönünden geliştirmede kritik bir rol oynamış olmasından gurur duyuyoruz. Bir sonraki dijital deneyim çağına biçim vermeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.