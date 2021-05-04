Adobe Flash'ın Windows 10'dan Kaldırılacağı Tarih Belli Oldu

Adobe Flash'ın Windows 10'dan kaldırılacağı tarih açıklandı. Flash'ın modern tarayıcıların tamamından kaldırılmasının üzerinden uzun bir zaman geçti ve Adobe yılın başından beri Flash'ı desteklemiyor.

Microsoft, Flash ve onun kalıntılarını tamamen ortadan kaldırmak için güncellemeler yayımlıyor. Bu güncellemeler genellikle otomatik olarak yüklendiğinden Flash da kullanıcının bilgisi dahi olmadan sonsuza kadar silinmiş olabilir.

Adobe Flash'ın Windows 10'dan Kaldırılacağı Tarih Ne Zaman?

Eylül 2020'den beri güncellenen bir blog yazısı sayesinde Microsoft'un Flash'ı kademeli kaldırma planı artık netliğe kavuştu. Şirket, Flash'ın kaldırılacağı güncellemenin bu yaz yayımlanacağı duyurdu. Flash, Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri sürümleri kullanan kişilerin bilgisayarına haziranda gelecek güncelleme ile kaldırılacak. Adobe'un desteğini kestiği yazılım, 1507 ve 1607 sürümlerini kullanan kişilerin bilgisayarına ise temmuz ayında gelecek KB4577586 güncellemesi ile silinecek.

Windows 8.1, Windows Server 2012 ve Windows Embedded 8 Standard kullanıcıları da temmuz ayında yayımlanacak KB4577586 güncellemesi ile Flash'tan sonsuza dek kurtulabilecek.

Bu güncellemeler sadece Microsoft'un hala güncelleme desteği verdiği sürümlere geliyor. 1507 ve 1607 sürümleri sırasıyla altı ve beş yaşında olsa da her iki sürüm de güncelleme desteğine hala sahip. 1809 sürümü de 15507 ve 1607 sürümlerine benzer şekilde Microsoft'tan hala güncelleme alıyor.

Adobe Flash'ın Windows işletim sistemli bilgisayarlardan kaldırılması oldukça çok zaman aldı ki yayımlanacak güncellemelere bakılırsa Flash'ın şu an bile fişi tamamen çekilmiş değil. Adobe 1 Ocak 2021'de Flash desteğini resmi olarak sonlandırmış ve kullanıcılara Flash'ı bilgisayardan kaldırmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Adobe, Flash kullanıcılarına yönelik yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adobe, sistemlerini korumaya yardımcı olmak için tüm kullanıcıların hemen Flash Player'ı kaldırmasını şiddetle tavsiye ediyor. Bazı kullanıcılar, Flash Player'ı sistemlerinden kaldırmak için Adobe'den hatırlatıcı uyarılar görmeye devam edebilir."

Yeni güncellemeleri beklemek istemiyorsanız Adobe'un tavsiyesine uyarak aşağıdaki adımları takip edebilir, Flash'ı cihazınızdan nasıl kaldırabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Adobe Flash Player Nasıl Silinir? (Windows 10)

Adobe sitesinden Uninstall Flash Player'ı indirin. İndirdiğiniz kaldırma yöneticisine çift tıklayın. Size gösterilen adımları takip ederek Flash'ı bilgisayarınızdan kaldırın. İşlem bittiğinde Flash klasöründeki kalıntıları silmeyi de unutmayın.

Flash oyunlarını artık oynayamayacak olmak sizi üzüyorsa aşağıdaki bağlantıladan eski Flash oyunlarını nasıl oynayabileceğinizi öğrenebilirsiniz.