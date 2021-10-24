Adobe Koronavirüs Aşısı Yaptırmaları İçin Çalışanlarına Süre Verdi

Adobe, koronavirüs aşısı yaptırmaları için Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bütün çalışanlarına süre verdi. CNBC tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, çalışanlarına eğer ücretsiz izne ayrılmak istemiyorlarsa 8 Aralık 2021 tarihine kadar aşı olmaları gerektiğini belirten bir e-posta gönderdi.

Şirket, çalışanlarına göndermiş olduğu e-postada gerekçe olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın daha önce tüm federal çalışanlara 8 Aralık'a kadar COVID-19 aşısı yaptırma zorunluluğunu öne sürmesini gösterdi. Biden, daha önce bütün federal çalışanlardan belirtilen tarihe kadar aşı olmalarını istemişti. Adobe da bunu gerekçe göstererek çalışanlarına COVID-19 aşısını zorunlu hale getirdi.

Adobe Koronavirüs Aşısı İçin Son Tarih Olarak 8 Aralık'ı Gösterdi

Adobe İnsan Kaynakları Yöneticisi Gloria Chen, e-postada daha önce gerçekleştirilmiş olan bir anketi göstererek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışanlarının yüzde 93,5'inin zaten tam olarak aşılandığına ya da her iki aşıyı da yaptırma aşamasında olduğuna işaret etti. CNBC'ye göre bir Adobe sözcüsü tarafından Chen'in göndermiş olduğu e-postanın içeriği doğrulandı.

Yazılım devi şirket her ne kadar son tarih olarak 8 Aralık 2021'i göstermiş ve aşı olmayı zorunlu hale getirmiş olsa da çalışanların bazı gerekçelerini de dikkate alacağını ifade etti. Örneğin tıbbi bir rahatsızlıktan ötürü aşı olmak için uygun olmayan çalışanlar, söz konusu kararın uygulamasından muaf tutulabilecek.

Engadget'a göre Google da temmuz ayında tüm çalışanlarına koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı olmalarını zorunlu hale getirmek için bazı adımlar atmaya başladı. Apple ise aşı olmayı zorunlu hale getiren bir karar yayımlamadı fakat virüsün yayılmasını engellemek için aşılanmamış tüm çalışanların 1 Kasım 2021'den itibaren günlük testlerden geçmesini gerektiren bir planını hayata geçireceğini belirtti.

Koronavirüse karşı önlem alan teknoloji şirketlerinin sayısı giderek artıyor. Çalışanların ve diğer insanların virüsten etkilenmesini önlemek adına etkili adımlar atılmaya devam ediliyor. Bazı şirketler, aşı ile ilgili herhangi bir zorunluluk getirmezken Apple gibi şirketler ise virüsün yayılma hızını azaltmak ya da virüsün bulaşmasını engellemek için gerekli olan günlük testleri zorunlu hale getirme kararını uygulamaya çalışıyor.