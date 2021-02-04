Adobe PDF Düzenleyicisi Yepyeni Özelliklerle Karşınızda!

Adobe, temmuz ayında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının Adobe'nin yaygın olarak kullanılan belge formatına dönüştürmek için online (çevrim içi) kullanılabilen bir aracı kullanıma sunmuştu. Kısa bir süre önce kullanıma sunulan Adobe PDF düzenleyicisi, herhangi bir bilgisayar kullanıcısına büyük bir kolaylık sağlayacak özellikler kazandı.

Adobe'nin kullanıcıların deneyimine sunduğu yeni özellikler içerisinde en çok pratiklik sağlayacağı düşünülen özelliklerden iki tanesi, birden fazla PDF dosyasını tek bir PDF dosyasında birleştirme ve herhangi bir PDF dosyasını şifrelemedir. Adobe'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu araçların kullanımı tamamen ücretsiz fakat seçenekleri daha da genişletmek isteyenler için bazı abonelik planları bulunuyor.

Adobe PDF Düzenleyicisi Neler Sunuyor?

Adobe'nin platformlar arası taşınabilir belge formatı PDF, yolculuğuna eski belge formatlarının dijital kopyalarını oluşturmanın bir yolu olarak başladı. Banka ekstreleri, davalar, ürün kılavuzları ve çok daha fazla belgeyi arşivlemek ve paylaşmak için çok amaçlı bir format haline geldi. Şirket söz konusu formatı herkesin yararlanabileceği bir şekilde kullanıma sundu. Bu format artık web tarayıcılarında ve işletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunuyor.

Docusign gibi şirketler, belgeleri dijital olarak imzalayabileceğimiz PDF'lere ilişkin işler yürüttü. Adobe de bu yeteneği sunuyor. Web kullanıcılarının olmazsa olmaz Adobe Acrobat'ta da bu özellik mevcuttur. Tarayıcınızın adres çubuğuna "sign.new" yazarak erişebilirsiniz. Bunun nedeni, Adobe'nin Google'ın ".new" alan adını kullanmasıdır.

Diğer örnek alan adları da şunlardır: PDF.new ile birbirinden çeşitli Microsoft belgesini PDF dosyasına çevirebilirsiniz. JPEG, PNG ve benzerini PDF çevirmek için JPGtoPDF.new'i kullanabilirsiniz. PDF dosyasının boyutunu küçültmek istiyorsanız da başvurmanız gereken adres şudur: CompressPDF.new

Yukarıdaki araçların tamamı ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak hizmetlerin çoğunda bazı sınırlamalar vardır. Örneğin bir Adobe hesabına ihtiyaç duyabilirsiniz. Adobe'nin açıklamasına göre PDF görüntüleme, düzenleme, paylaşma ve e-imza ekleme gibi hizmetlerin çoğunu kullanmak için ödeme yapmak gerekmiyor.

Adobe'nin diğer araçları haftada 5, günde 1 kez kullanılabiliyor. Bu araçların içerisinde PDF oluşturma, dosyaları PDF'e dönüştürme, PDF sıkıştırma, PDF bölme ve PDF'i şifre ile koruma gibi araçlar vardır.