Adobe Türk İllüstratörün Çizimlerini ABD'de Sergiliyor

Adobe Türk illüstratörün çizimlerini ABD'ye taşıdı. Cem Adrian ve Melek Mosso yerli sanatçılara ek olarak Billie Eilish çizimi ile ön plana çıkan tasarımcı Yaşar Vurdem, Adobe'nin dikkatini çekmeyi başardı.

Oldukça gerçekçi illüstrasyon çizimler yapmasıyla tanınan 27 yaşındaki tasarımcı Yaşar Vurdem, Adobe gibi dünyaca ünlü firmalardan çiziminin yayınlanması için teklif aldı. Bu alanda öne çıkan bir Türk tasarımcı olmanın gururunu yaşayan Vurdem, çizimlerinin California ve Las Vegas gibi bölgelerde sergilendiğini söylüyor.

Adobe Türk illüstratörün çizimlerini satın aldı

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan ve aynı zamanda illüstrasyon çizimlerini şirketlere satan Yaşar Vurdem, Cem Adrian ve Melek Mosso gibi sanatçıların albüm kapaklarını tasarladı. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Billie Eilish’in illüstrasyon çizimiyle ABD'de de boy gösteren tasarımcı, Adobe'nin dikkatini çekmeyi başardı.

Telif haklarını Adobe'ye satan Yaşar Vurdem’in Billie Eilish çizimi, ABD'nin çeşitli bölgelerinde reklam panolarını süsledi.

Ben tasarımcı olarak Adobe ürünlerini uzun zamandır kullanan biriyim. Yaptığım her illüstrasyonu photoshop üzerinde yapıyorum. En son Billie Eilish çizimi yapmıştım. Sosyal medyadan onu görmüşler ve bana ulaştılar ‘Bu çizimi biz global reklamlarımızda kullanabilir miyiz?’ diye. Bende ‘Tabii ki’ dedim. Yazışmalarımız oldu ve daha sonra tüm telif haklarını onlara verdim. California’da, Las Vegas’da billboardlarda çizimlerim paylaşıldı. Bu durum Türkiye’de bir ilk. Bu kampanyaya katılan, reklamlarda, billboardlarda yayınlanan illüstrasyonların hepsi yabancı ülkelerden. Türkiye’den şu anda bu kampanyaya katılan ve seçilen tek benim."

7-8 yaşından bu yana çizim yaptığını dile getiren yüksek lisans öğrencisi, dijital çizim dünyasına hızlı bir şekilde adapte olduğunu aktardı. "2021 yılı benim için çok garip geçti. Çünkü Cem Adrian’ın hem de Melek Mosso’nun albüm kapaklarını yaptım. Üzerine de böyle bir olay gerçekleşmesi benim açımdan çok şaşırtıcı oldu." dedi.

İllüstrasyon çizimleri yapacaklara tavsiye vermeyi ihmal etmeyen Vurdem, sürekli çalışmanın ve pratik yapmanın önemine dikkat çekti: "Sürekli aynı şeyleri çalıştım, sürekli portre çalıştım ve böyle bir başarıyı elde ettim. İlerideki hedeflerimde yine illüstrasyon alanında adımı dünya çapında duyurmak. Reklam kampanyalarından, çizim siparişlerinden, eğitim videolarından para kazanmaya çalışıyorum ve bir kazancım var."