Adobe Uygulamaları Öğrencilere Ücretsiz Oldu

Koronavirüs salgını sonrasında insanların evlerinden ayrılmamaları istenirken, birçok büyük şirket bunu desteklemek adına kampanyalar başlatmışlardı. Bunlardan bir tanesi olan Adobe, evlerinde çalışmaya devam eden öğrenciler için Creative Cloud sisteminin bir süreliğine ücretsiz olduğu duyurdu.

Yeni tür koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında dünyanın pek çok ülkesinde okullar tatil edilmiş ya da uzaktan eğitim seferberliği başlatılmıştı. Bunu desteklemek adına harekete geçen Adobe, geliştirdiği uygulamaları içerisinde barındıran Creative Cloud sistemini, öğrenciler için ücretsiz hale getirdi.

Adobe tarafından yapılan resmi açıklama ile programların Mayıs 2020 tarihine kadar öğrenci hesaplarına ücretsiz yapıldığı bilgisi verildi. Böylece öğrencilerin ödevlerini ya da buna benzer işlerini, okuldaki sistemlere bağlı kalmadan yapabilecekleri aktarıldı.

Öğrencilere özel Adobe uygulamaları ücretsiz nasıl alınır?

Adobe, her okulda teknoloji ürünlerinden sorumlu olan bir kişinin başvuru formu doldurması gerektiğini söyledi. Her okuldan sadece bir görevlinin formu doldurmasının yeterli olacağını aktaran şirket, gelen başvuruların incelenmesinin ardından bu görevlilere bir tür program anahtarı oluşturucu gönderileceğini söyledi.

Ardından oluşturulan anahtarların isteyen öğrencilere dağıtılabileceği ve bu kodların Mayıs 2020 tarihine kadar bütün programları ücretsiz olarak öğrencilerin kullanımına açacağı kaydedildi.