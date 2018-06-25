Adobe Üzerinde Oynanmış Görselleri Yapay Zekayla Bulacak

28 yıl önce fotoğraf düzenleme teknolojilerinin önünü açan ve sözlüklere “photoshop” kelimesini sokmayı başaran Adobe, geliştirdiği yeni teknolojiyle birlikte fotoğraflardaki düzenlemeleri yapay zekayla tespit edebildiklerini söyledi.

Fotoğrafların üzerinde oynamak ya da onları değiştirmek, sosyal medya üzerinde espri yapılmak için kullanıldığında gayet komik olsalar da bu işlemler yalan haber yaymak ya da buna benzer şeyler için kullanılıyor. Bu sebeple fotoğrafların üzerinde oynama olup olmadığını hemen görmek ya da bunu objektif şekilde kanıtlamak, kimi durumlarda oldukça gerekli olabiliyor.

Bunun için harekete geçen ve fotoğraflar üzerinde oynama olup olmadığını görmek için yapay zeka teknolojisi geliştirmek için harekete geçen Adobe, uzun süreli uğraşlarının ardından isteğini gerçekleştirdi. Dijital medya üzerindeki bilgilerin doğruluğunu arttırmak adına böylesine bir çabanın içine girdiğini belirten Adobe’un yeni yapay zekasının detaylarını Vlad Morariu anlattı.

Adobe’da araştırmacı bilim adamı olarak görev yapan Morariu, her fotoğraf dosyasının içinde çeşitli arka plan bilgileri yer aldığını ve bu bilgilerin arasında, noise distribution denilen bilgilerin de yer aldığını dile getirdi. Fotoğraf üstünde herhangi bir düzenleme olması durumunda noise (karlanma) bilgilerinde net şekilde değişikliğin fark edilebildiğini ve yapay zekanın bunu direkt olarak bulabildiğini ifade etti.

Yayınlanan kısa bir videoyla yapay zekanın nasıl çalıştığını ve fotoğraflar üzerinde yapılan değişikliklerin arka planda nasıl izler bıraktığını anlatan Morariu, sistemin başarılı şekilde çalıştığını yineledi. Tüm bunlara rağmen yazılımın hala bazı sıkıntılar yaşadığını kabul eden Adobe yetkilileri, yapılacak geliştirmelerle yazılımın sıkıntısız şekilde çalışacak konuma getirilmek istendiğini belirttiler.