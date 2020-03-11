Adobe XD Ses Dosyası Desteğine Kavuşuyor!

Adobe tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulan arayüz tasarımı ve prototipleme aracı Adobe XD bazı yeni özellikler ile güncellenecek.

Yeni Güncelleme Yayınlandı!

Creative Cloud üzerinde yayınlanan yeni güncelleme bugün itibarıyla kullanıcılara sunuldu.

Eklenen yeniliklerin arasında en öne çıkanı ses çalma eylemi olabilir. Temel olarak gerçek bir uygulamadaki ses efektlerini, olay durumlarını ve ses deneyimini test etmenizi sağlayan bu eylem, herhangi bir butona basarak tetiklenebilir. Bu arada ses dosyaları için herhang bir kısıtlamanın bulunmadığını, bilgisayardan ses dosyası yüklemenin mümkün olduğunu vurgulayalım.

Buna ek olarak birkaç yeni özellik, hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi de yeni güncellemede yer alıyor. Güncelleme ile ilgili diğer detaylara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncellemeyi kontrol etmek için Adobe Creative Cloud uygulamasını ziyaret edin ve güncellemeleri denetleyin. Güncellemenin dağıtım politikası gereği size ulaşması birkaç gün sürebilir. Bu süreçte güncelleme henüz ulaşmadıysa kontrol etmeye devam edin.