Adrese Teslim e-Devlet Şifre Hizmeti Başlıyor

Adrese teslim e-Devlet şifresi nasıl alınır? Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet her geçen gün daha fazla vatandaş tarafından kullanılıyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için devreye sokulan adrese teslim şifre sistemi sayesinde akıllı telefonu olmayan kullanıcılara destek sağlanmış olacak.

e-Devlet Kapısı vatandaşlardan rekor ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle COVID-19 pandemi döneminde pek çok işlemin dijital yapılmasına olanak tanıyan e-Devlet, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilecekleri bir alan haline geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ise e-devlet şifresi alma işlemini daha kolay hale getirmek için adrese teslim e-Devlet şifre hizmeti başlattıklarını duyurdu. Koronavirüs pandemisi dönemde akıllı telefonlarından e-Devlet şifresi alamayan 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan bu uygulama, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için e-Devlet şifresinin adrese teslim edilmesini amaçlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, pilot uygulamanın Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başladığını dile getirdi. Programın ilk olarak İstanbul'da sürdürüleceği ise şöyle aktarıldı: "Ankara'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmeti, İstanbul'da da başladı."

Adrese teslim e-Devlet şifresi nasıl alınır?

e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebi ilk olarak PTT AŞ'ye iletiliyor. PTT kargo personeli ise şifreyi vatandaşa teslim ederek akıllı telefona sahip olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolaylık sağlanmış oluyor. e-Devlet Kapısı giriş sayfasına aktivasyonu için T.C. Kimlik Numarası ve gerekli kimlik bilgileri girilerek hesap aktif hale getirilebiliyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "e-Devlet Kapısı’nı herkesin etkin bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın e-Devlet şifresi almakta zorluk çektiğini gördük ve hızlıca çalışmalara başlayıp şifre teslimini 65 yaş üstü vatandaşlarımız için evlerinde gerçekleştirdik. Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." dedi.

e-Devlet'in kullanım oranına da değinen Koç, 2008 yılında sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle başlayan e-Devlet Kapısı’nın 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumuna ev sahipliği yaptığını belirtti. Ayrıca kurumlara ait 5.456 hizmet ile Türkiye’nin dijital yüzü olduğunu aktardı.