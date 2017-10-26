Advanced SystemCare 11 ile Bilgisayarlar Çok Daha Hızlı

Windows PC kullanıcılarının vazgeçilmez programlarından Advanced SystemCare güncellendi. IObit Advanced SystemCare 11, daha derinlemesine ve hızlı PC temizlemenin yanı sıra daha güçlü sistem koruması sunuyor.

Dünyanın lider sistem araçları ve güvenlik yazılım sağlayıcısı IObit, en çok ilgi gören programlarından Advanced SystemCare için büyük bir güncelleme yayınladı. Windows işletim sistemli bilgisayar kullanıcılarının en çok şikayet ettiği sorunlara çözüm getiren popüler sistem bakım, onarım, optimizasyon programının yeni sürümünde birçok iyileştirme ve yeniliğe gidilmiş.

Bilgisayarın performansını yükselten başka bir deyişle sistemi ilk günkü performansında çalışacak düzeye tekrardan geri getiren Advanced SystemCare 11, güçledirilmiş motoru sayesinde PC temizleme ve optimizasyon işini her zamankinden daha hızlı yapıyor. Ayrıca zamanla birikmiş gereksiz dosyaları derinlemesine tarama işlemiyle tespit ederek artık dosyaları tamamıyla sistemden kaldırıyor ve ciddi bir hız artışı sağlıyor. IObit’in belirttiğine göre temizleme işleminin tamamlanması eski sürüme kıyasla %150 daha hızlı gerçekleşiyor. Bu arada Temizleme ve Optimizasyon modülüne yeni eklenen disk optimize motoru, sistem verilerini akıllıca organize ederek disk performansını artırıyor. Yeni sürümde Performans Monitörü özelliğinin de yeniden tasarlandığı göze çarpıyor. Yüksek CPU kullanımında uyarı verme, sistem kaynaklarının daha iyi kullanılmasına yardımcı olan Turbo Boost’a daha kolay ulaşma gibi daha kolay ve sezgisel işlemlerle yeniden tasarlanmış.

Sistem açıklarını tanımlayarak düzelten yeni dahili Güvenlik Güçlendirmesi, web tarayıcının ana sayfasında ve arama motorunda değişiklik olması durumunda tespit eden yeni Ana Sayfa Danışmanı özelliği, en yeni çevrimiçi tehditleri bulan ve reklamları engelleyen Gezinme Koruması ve Reklam Kaldırma özelliği ile güvenlik tarafında da kendisini gösteren Advanced SystemCare 11, kullanımı basit ve hepsi bir arada PC optimizasyon yazılımı olarak öne çıkıyor.

Advanced SystemCare 11 Özellikleri: