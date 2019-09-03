Aeolus Uydusu Başka Bir Uyduya Çarpmamak İçin Manevra Yaptı

Avrupa Uzay Ajansı'nın 2018'in Ağustos ayında yörüngeye fırlattığı Aeolus uydusu, başka bir uyduya çarpmamak için manevra yaparak yön değiştirdi.

SpaceX'in uydu üzerinden küresel şekilde internet sunmaya yönelik projesi olan Starlink, yaklaşık on iki bin uydu ile oluşturacağı bağlantı sayesinde kullanıcılarına yüksek hızlı internet sunmayı hedefliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın geçtiğimiz sene fırlattığı Aeolus uydusu, bu uydulardan birine çarpmamak için manevra yaptı. Twitter üzerinden açıklama yapan Avrupa Uzay Ajansı, söz konusu uyduların çarpışmasını önlemek için manevra yaptığını ve daha yüksek bir yörüngeye taşındığını belirtti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın 1999 yılında çalışmalarına başladığı Aeolus, ilk geniş kapsamlı rüzgar haritalama uydusu olarak görev yapmakta. Adını Yunan mitolojisindeki rüzgar tanrısının isminden alan uydu, yaklaşık bir senedir aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

SpaceX şirketine ait olan ve küresel ölçekte ucuz ve hızlı internet sunmayı hedefleyen Starlink projesi, geçtiğimiz sene Şubat ayında Tintin-A ve Tintin-B isimli ilk prototip uyduları göndererek hazırlıklara başlamıştı. Güncel olarak 60'a yakın uydunun yörüngede bulunduğu proje kapsamında, on iki bin civarında uydunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.