SON DAKİKA: AFAD 6 İlin Daha Afet Bölgesi İlan Edildiğini Açıkladı!
AFAD'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte daha önce afet bölgesi olarak ilan edilen 11 ile 6 il daha eklendi. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından onlarca ilimizde yıkım meydana gelmiş, 50 bini aşkın can kaybı yaşanmıştı. Yıkımın yaşandığı 11 il afet bölgesi olarak ilan edilirken bugün bu iller arasına yenileri daha eklendi.
AFAD'ın yapmış olduğu açıklama ile birlikte daha önce deprem neticesiyle yıkıma uğrayan 11 ilin afet bölgesi olarak ilan edilmesi sonrası, yıkımın ve hasar gören binaların artmış olması nedeniyle 6 il daha afet bölgesi olarak ilan edildi.
6 İl Daha Afet Bölgesi Olarak İlan Edildi
Afet bölgesi ilan edilen yeni 6 ilin Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman olduğunu belirten AFAD'ın yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:
"06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.
Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde;
Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.
Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir."
ÖSYM'den Deprem Bölgesindeki İller İçin Yeni YKS Kararı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), deprem bölgesinde yer alan iller için yeni YKS kararı aldığını duyurdu.
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