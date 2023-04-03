SON DAKİKA: AFAD 6 İlin Daha Afet Bölgesi İlan Edildiğini Açıkladı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından onlarca ilimizde yıkım meydana gelmiş, 50 bini aşkın can kaybı yaşanmıştı. Yıkımın yaşandığı 11 il afet bölgesi olarak ilan edilirken bugün bu iller arasına yenileri daha eklendi.

AFAD'ın yapmış olduğu açıklama ile birlikte daha önce deprem neticesiyle yıkıma uğrayan 11 ilin afet bölgesi olarak ilan edilmesi sonrası, yıkımın ve hasar gören binaların artmış olması nedeniyle 6 il daha afet bölgesi olarak ilan edildi.

6 İl Daha Afet Bölgesi Olarak İlan Edildi

Afet bölgesi ilan edilen yeni 6 ilin Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman olduğunu belirten AFAD'ın yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde: