AFAD Açıkladı: 3 Gün Boyunca Toplamda 1.117 Deprem Meydana Geldi!

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerden ilki 7.7, ikincisi ise 7.6 büyüklüğündeydi. AFAD'ın açıkladığı son verilere göre depremde güncel olarak vefat sayısı 12.873 kişiye yükseldi. 62.937 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Urfa, Malatya ve Adıyaman'da büyük bir yıkıma yol açan deprem yüzünden her geçen saat vefat ve yaralı sayısı maalesef artıyor.

Toplam 1.117 Deprem Yaşandı

Can kayıplarının artışını engellemek adına tüm şehirlerdeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gerek AFAD gerek sivil halk gerek madenciler ve Avrupa ülkelerinden gelen gönüllüler her geçen saniyeyi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyor.

6 Şubat Pazartesi günü 9 saat sonra ikinci bir deprem ile sarsılan 10 il, ilk sarsıntıyı ve yıkımı saat 04:17 sularında hissetti. İlk önce 7.4 olarak bilinen depremin şiddeti sonradan 7.7 olarak revize edildi. İkinci deprem ise saat 13:24 sularında 7.6 şiddetinde yaşandı.

Ancak AFAD'ın paylaştığı son verilere göre durum sadece bu iki büyük deprem ibaret değildi. Artçılarla birlikte toplamda 1.117 deprem meydana geldi.