AFAD Acil Çağrı Uygulaması iOS ve Android'e Çıktı!

AFAD Acil Çağrı uygulaması iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar için kullanıma sunuldu. Vatandaşlar, geliştirilen uygulama sayesinde bir afet ve deprem anında akıllı telefon üzerinden yardım ekiplerine ulaşabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan uygulama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

AFAD Acil Çağrı iOS ve Android Cihazlara Nasıl İndirilir?

İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Çağrı isimli uygulamayı mobil platformlar için yayımladı. Vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine akıllı telefon üzerinden ulaşabilmesini sağlayacak uygulama, Google Play Store ve App Store uygulama mağzalarına eklendi.

Uygulamada "Yaralıyım", "Kayboldum", "Enkaz altındayım" ve "Yakınıma ulaşamıyorum" olmak üzere dört adet buton yer alıyor. AFAD Acil Çağrı'da söz konusu butonların yanı sıra "Deprem oldu, yaralılar var", "Deprem oldu, yaralıyım", "Deprem oldu, binada hasar var" gibi acil durum cümleleri de bulunuyor. Vatandaşlar, bu özellik sayesinde durumu ile ilgili bilgiyi yardım ekiplerine iletebilecek.

Bakanlık tarafından Android ve iOS platformları için yayımlanan uygulamada ayrıca eğitim videoları yer alıyor. Eğitim videolarının yanı sıra uygulama üzerinden toplanma alanları görüntülenebiliyor. Kullanıcılar böylelikle uygulama üzerinden bulundukları yere en yakın toplanma alanlarına erişebilir.

AFAD Acil Çağrı Uygulaması Nasıl Kullanılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamayı açın ve ardından telefon numaranızı girin. Bu işlemin ardından telefonunuza bir mesaj gelecek.

Telefonunuza gelen mesajı uygulamada ilgili alana yazarak doğrulama işlemini gerçekleştirin.

T.C. kimlik numaranızı yazın.

Uygulamanın konumunuza erişebilmesine izin verin. Bu işlemlerin ardından uygulamayı kullanabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip olan cihazlar için çıkışını gerçekleştiren uygulama oldukça kolay bir kullanıma sahip. Başarılı bir kullanıcı arayüzü ile birlikte gelen AFAD Acil Çağrı'yı kullanabilmek için telefon numarası, doğrulama kodu, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri uygulamaya girmek gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Çağrı olarak isimlendirilen uygulamaya dair bir tanıtım videosu paylaştı. YouTube üzerinden paylaşılan video, uygulamanın kullanımı ile ilgili oldukça önemli bilgiler içeriyor. 2 dakika 34 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.