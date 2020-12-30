Bakan Soylu Duyurdu: AFAD Uygulaması Geliyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet anında tüm GSM operatörlerine bağlanacak şekilde internet hattı üzerinden görüşme yapabilabilmesine olanak sağlayan AFAD uygulaması geleceğini açıkladı. Bakan Soylu tarafından AFAD olarak isimlendirilen uygulama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

AFAD Uygulaması Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı 2. Toplantısı’na katıldı ve oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, “Depremden hemen sonra özel arabanıza atlayıp sokak çıkmak ya da GSM hatlarından eşinizi dostunuzu aramak başkasının hayatını tehlikeye atmaktır. İlk 6 saatte yardım ekiplerinin, itfaiyenin, güvenlik ekiplerinin olay yerine ulaşmaması afetten daha büyük afettir. İlk 6 saatte karmaşa yaşamazsak gerisini yönetebilme kabiliyetine sahibiz. Ama ilk 6 saatte o yolları afet ekiplerine bırakmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, “Arkadaşlarımız bakanlığımızda çok güzel bir yazılımın altına imza attılar. Aynı zamanda konuşma-haberleşme yazılımı. Kodları bize ait. Türkiye’de şu anda kodları bize ait bir yazılım yok. Kodlarının bize ait olduğu aynı zamanda çok güçlü kripto sistemiyle koruma altında. Bu kapasiteyi gerçekleştiren arkadaşlarımızdan bir talepte daha bulundum. Bakanlığımızın örnekleri var. KADES uygulamamız var. Şu anda 1 milyon 250 bin kullanıcısı var. 60 bin ihbar var. Yüzde 50’si gerçek ihbarlar” dedi.

AFAD olarak isimlendirilen uygulama hakkında önemli bilgiler paylaşan Bakan Soylu, “GSM operatörleriyle görüştük. Özellikle deprem anında telefonların kilitlenmesi hem bizim bu konularda acil destek ünitelerinin olaya müdahale etmesi açısından büyük bir sorun yaşatıyor. Sadece ismi AFAD olan bir uygulama yapma konusunda değerlendirme ortaya koyduk. Aslında bunu GSM operatörlerinden istemiştik. Onlarla da konuştuk. Bizim bunu yapabileceğimizi gördük” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: