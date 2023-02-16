AFAD ve Kızılay'a Yapılan Bağışlara Vergi İndirimi Yapılacak

Milyonlarca kişiyi olumsuz etkileyen Kahramanmaraş depremleri sonrasında Türkiye'nin dört bir yanından depremzedeler için yardımlar bölgeye yağmaya başladı. 15 Şubat'ta gerçekleştirilen televizyon ve radyo kanallarının ortak yayını Türkiye Tek Yürek ile toplamda toplanan meblağ 106 milyar 300 milyon TL'yi geçti. Bu kapsam GİB, bağışlar için önemli bir duyuruda bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılan bir açıklamaya göre Kahramanmaraş depremleri sonrasında gönderilen bağışların tamamı kapsamına girecek.

Ödemeye İlişkin Banka Dekontları Yeterli Olacak

Yapılan açıklamada gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan nakdi bağış ver yardımların tamamında indirim söz konusu olabileceği yer aldı. İlgili kişi ve kurumların vergi indiriminden yararlanabilmeleri için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.

AFAD ve Kızılay'a ya da yönlendirdikleri kurumlara yapılan ayni bağışlar da indirim kapsamına girecek. Ayrıca söz konusu bağışlara dair KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu olan mallarda ortaya çıkan KDV'ler de indirim çerçevesinde değerlendirilecek.