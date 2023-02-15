Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına İlişkin Yeni Genelge Yayınlandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün ise afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin yeni genelge yayınlandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları ise saklı tutulacak.

OHAL İlan Edilen Şehirlerdeki Kamu Çalışanları İdari İzinli Sayılacak

'Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmî Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar deprem tarihinden itibaren geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar ve uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar il valilerince değerlendirilecek.

Esnek çalışma saatlerine sahip çalışanlar, göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak ve tüm özlük hakları da saklı tutulacak.