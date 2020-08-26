DSÖ Duyurdu: Afrika'da Artık Çocuk Felci Vakası Görülmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü Salı günü Afrika Poliovirüste (çocuk felcine sebep olan virüs) bir dönüm noktasına ulaşıldığını duyurdu. DSÖ araştırmasına göre son dört yıldır Afrika'da hiçbir çocukta çocuk felci görülmüyor.

Son dört yıldır Afrika kıtasında çocuk felci vakası yaşanmadığını onaylayan Prof. Dr. Gana Fomban Leke bunu bir dönüm noktası olarak değerlendirdi ve "Bugün Afrika için tarihi bir gün" şeklinde konuştu.

Afirka için tarihi gün! Artık çocuk felci görülmeyecek

DSÖ, poliovirüsün şimdi Afrika'da yok edilen virüsler listesine dahil edildiğini söyledi. DSÖ Afrika bölge müdürü Matshidiso Moeti, "Afrika için çok önemli bir kilometre taşı. Gelecek nesil Afrikalı çocuklar artık çocuk felcine yakalanmayacak" dedi.

BM ajansı ise birçok Afrika ülkesinde yıllardır çocuk felci vakası görülmediğini ve 1996'dan beri Poliovirüsü bitirme çabasında olduklarını aktardı. BM verilerine göre 1,8 milyon çocuğun yaşam boyu felç olması önlendiği ve yaklaşık 180 bin kişinin hayatının kurtulduğu aktarıldı.

Çocuk felci için 19 milyar dolar harcandı

Poliomiyelit (çocuk felcinin tıbbi terimi) omuriliğe saldıran ve çocuklarda geri dönüşü olmayan felce neden olan akut bulaşıcı bir virüstü. 1950'lerde aşı bulunana kadar dünya çapında yaygındı ancak bu, Asya ve Afrika'daki birçok fakir ülke için erişilemez durumda olmasını engellemiyordu.

Afrika'daki bu zorluğa rağmen küresel çaba ve mali destek sayesinde 30 yılda yaklaşık 19 milyar ABD doları ile bu yıl yalnızca Afganistan ve Pakistan'da 87 vaka tespit edildi. Bu bölgelerdeki cihatçı aileler ise çocukların kısırılaştığını düşündüğü için Poliomiyelit aşısı yaptırmıyor.