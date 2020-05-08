Afrika Koronavirüs Nedeniyle Ciddi Can Kaybı Yaşayabilir

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre Afrika koronavirüs ile mücadelede alınabilecek kritik önlemleri uygulamakta başarısız olursa çok ciddi can kaybı ile karşı karşıya kalabilir. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Afrika Koronavirüs ile Başa Çıkabiliyor mu?

Daha öncesinde yapılan araştırmalara göre yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkileyeceği ülkeler, pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yoksul ülkeler olacak. Bu noktada Afrika ülkeleri pek çok açıdan önemli bir tehdit altında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre Afrika'da yalnızca bu yıl içerisinde 29 milyon ila 44 milyon kişi salgınla enfekte olma riski taşıyor. Yine aynı araştırmaya göre aynı dönemde 83 bin ila 190 bin kişi virüse bağlı sebeplerle hayatını kaybedebilir.

Bu noktada salgının yayılımının dünya genelinde önlenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, burada her ülkenin diğer ülkelere karşı bir sorumluluğunun olduğunu belirtti. Eğer yeterli önlemler alınmazsa salgının birkaç yıl boyunca sürme riski bulunuyor.

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