Afrika Ülkesi Ruanda Akıllı Telefon Fabrikası Kurdu

Doğu Afrika ülkesi olan Ruanda, vatandaşlarının teknolojiye daha ucuz ve daha kolay erişebilmesi için akıllı telefon fabrikası kurdu.

Montaj değil üretim yapacaklar.

Ruanda Akıllı Telefon Fabrikası Kurdu

Ruanda'nın başkenti Kigali'de açılışı gerçekleştirilen akıllı telefon fabrikası, dün itibarıyla çalışmalara başladı. Mara markası ile birlikte üretilecek olan Android işletim sistemli akıllı telefonlar hem ülke içerisine hem de çevre ülkelere pazarlanacak.

Yaklaşık 200 kişinin istihdam edildiği fabrikada, iki farklı model üretilecek. Mara Üst Yöneticisi Ashish Thakkar tarafından yapılan açıklamaya göre bu ürünler montaj değil üretim olacak. İki modelden ilkinin fiyatı 129 dolar iken diğeri 189 dolar olarak belirlendi.

Açılışta konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, akıllı telefonların artık lüks cihazlar olmadığını ve hızla günlük hayatın önemli bir parçası haline geldiklerini belirtti. Bu nedenle vatandaşlarının bu ürünlere kolay erişim sağlayabilmesini isteyen başkan, akıllı telefonların iki yıla varan taksit imkanları ile satın alınabileceğini belirtti.

Ürettiği akıllı telefonları bölge ülkelerine de ihraç etmek isteyen Ruanda'da, halkın yarısından fazlası aktif olarak internete erişim sağlayabiliyor.