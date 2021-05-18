Afrika'daki Gergedanlar Nükleer Bilimi ile Korunacak

Afrika'daki gergedanları koruma altına almak için yenilikçi ve nükleer bilimi temel alan küresel proje geliştirildi. Güney Afrika’daki Witwatersrand (WITs) Üniversitesi tarafından başlatılan Rhisotope Projesi, kaçak gergedan avını ciddi oranda azaltmayı hedefliyor.

Afrika'daki Gergedanların Korunması İçin Yeni Proje Başlatıldı

Afrika'da yer alan gergadanların korunması için önemli bir proje başlatıldı. Proje, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Avustralya Nükleer Bilimi ve Teknolojisi Kuruluşu (ANSTO), ABD Colorado Eyalet Üniversitesi ve Güney Afrika Nükleer Enerji Şirketi’nin (Necsa) yanı sıra, pek çok bilim insanı ve Güney Afrikalı gergedan sahipleri ile veteriner hekim Dr. William Fowlds’un iş birliğiyle yürütülecek.

Projenin tanıtım gününde eser miktarda ve tamamen zararsız kararlı izotoplar iki gergedanın boynularına yerleştirildi. Bilim insanları, önümüzdeki 3 ay boyunca izotop yerleştirilen gergedanları gözlemleyecek. İzotopların boynuz ve hayvan ile nasıl bir etkileşime girdiğini anlamak için hayvanlardan alınan örnekler analiz edilecek.

Çalışmanın temel özelliği, gergadanların boynuzlarına yerleştirilen radyoaktif izotoplarının hayvanlara zarar verip vermediğini tespit etmek olacak. Uygun radyoaktif izotop ve bunun miktarı, bilgisayarlı ve hayalet (phantom) modelleme yöntemlerinin kullanılmasıyla ortaya çıkarılacak.

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yer alan Witwatersrand Üniversitesinde Radyasyon ve Sağlık Fiziği Birimi Direktörü prof. James Larkin, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Larkin tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bunu korumak için iki sebepten ötürü çok çalışmalıyız: Birincisi, insanların vahşi yaşam parkında çalışmaya devam edebilmeleri için. Diğeri de parkın çevresinde yaşayan ve çalışan herkes için. Şunu anlamanız gerekiyor: Bir gergedanı sadece bir kere vurabilirsiniz ama fotoğrafını ya da videosunu yüzlerce, hatta binlerce kez çekebilirsiniz." "Bu da insanların bu güzel hayvanları görmek için bölgeye gelmeye devam etmeleri, böylece çok sayıda insana iş imkânı yaratılması ve ekonominin büyümesi demektir."

Rosatom Orta ve Güney Afrika CEO’su Ryan Collyer, "Afrika gergedanını içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak adına başlatılan bu küresel girişimin gösterdiği üzere, bilimin sınırların ve siyasetin ötesine geçebildiğini görmekten dolayı mutluyuz. Bilimin, özellikle de nükleer bilimin, sadece gergedanları değil gezegenimizin tamamını korumada temel bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.