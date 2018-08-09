Afrikalı Şirketten Letgo'ya 500 Milyonluk Fon

İkinci el ürünler satmak için uygulama tabanlı pazar yeri olan Letgo geçtiğimiz günlerde büyük bir yatırım aldı. Letgo, Güney Afrikalı e-ticaret ve medya devi Naspers'in 500 milyon dolarlık fon sağladığını duyurdu.

Hiç şüphesiz ikinci el ürün satma konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelen Letgo, aldığı yatırımlar ile de başarısını kanıtlıyor. 2015 yılında açılan ve yaklaşık üç yıllık süreçte 1.5 milyar dolarlık bir şirket haline gelen Letgo, Accel, Insight Venture Partners, New Enterprise Associates gibi markalarla da işbirliği yapıyor.

Letgo'ya sağlanacak olan 500 milyon dolardan 150 milyon doları bu yaz başında transfer ettiğini dile getiren Naspers, aslında şirketin en büyük yatırımcıları arasında yer alıyor. Bu anlamda Letgo'nun büyümesinde büyük bir paya sahip olan Afrikalı şirketin yatırımını OLX e-ticaret koluyla yaptığını belirtmek gerekiyor.

Şimdiye kadar 100 milyon indirilme ve 400 milyon ilan sayısına ulaşan Letgo, günde 13 milyon mesaj gönderildiğini, üç yıllık süreçte ise toplam 6 milyar mesaj gönderildiğini dile getirdi. Konu hakkında açıklamada bulunan Letgo şu ifadeleri kullandı: " Vizyonumuza ve ekibimize inanan yatırımcılar sayesinde olağanüstü şanslıyız. İkinci el ekonomide eşi görülmemiş bir büyümeyi anlamlı bir yenilikle körüklüyoruz. Uygulamamız on milyonlarca alıcı ve satıcının kendi mahallelerine bağlanmalarını kolaylaştırıyor"