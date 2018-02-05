Afrin Harekatına Sessiz Kalmakla Eleştirilen Sezen Aksu, Sosyal Medyaya Veda Etti

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sonrasında hiçbir paylaşımda bulunmadığı için eleştirilen "Minik Serçe" lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu, ani bir kararla tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Türk müziği denince akla gelen ilk isimlerden Sezun Aksu, sosyal medyada kendisine yönelik suçlamalara dayanamayarak tüm hesaplarını kapattı. Aksu, bugün itibarıyla 17. gününe giren Afrin harekatı ile ilgili hiçbir paylaşımda bulunmadığı gerekçesiyle uzun bir süredir eleştiri bombardımanına tutuluyordu.

Konuyla alakalı sosyal medyadaki takipçilerinden yüzlerce mesaj alan Aksu, artan tepkiler karşısında çareyi tüm hesaplarını kapamakta buldu. Ani bir kararla sosyal medyaya veda eden Aksu, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Sosyal Medyada Afrin Harekatı

Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Muş, Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Ağrı, Mersin, Iğdır, Şanlıurfa, Bingöl ve Ardahan başsavcılıkları, Zeytin Dalı Harekatı hakkında sosyal medya üzerinden yayınlanan yalan haberler üzerine soruşturma başlattı.

Sosyal medya üzerinden terör destekçiliği yapan ve yalan haberler yayınlayanlar hakkında açılan soruşturmalar kapsamında 91 kişinin tutuklandığı belirtilirken, gelen şikayetler sonucunda açılacak yeni soruşturmalar kapsamında tutuklamaların artabileceği de söylendi.

Son olarak İçişleri Bakanlığı, Afrin harekatına yönelik sosyal medyadan ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle 449 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıklamıştı.