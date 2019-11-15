Age of Empires 4 Duyuruldu! İşte Oynanış Videosu

En klasik strateji oyunlarından birisi olan Age of Empires serisi, yeni oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Age of Empires 4 resmi olarak duyuruldu!

Age of Empires IV Duyuruldu

Yeni oyun hakkında açıklamalar yapacağını daha öncesinde de duyuran Microsoft, X019 etkinliği sırasında gerçek zamanlı strateji oyunu serisinin yeni üyesini tanıttı. Ayrıca oyun içi görüntüleri de paylaşan şirket, görünüşe göre büyük bir fırtına estirmeye hazırlanıyor.

Her ne kadar oyuncuları sabırsızlandıracak paylaşımlar yapılsa da, yeni oyunun ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Muhtemelen geçtiğimiz saatlerde oyunculara sunulan Age of Empires II: Definitive Edition ile bir süre oyalanmak zorunda kalacağız.

Strateji oyunları içerisinde çok farklı bir yere sahip olan bu oyunun yalnızca Windows 10 platformu için çıkacağı da açıklanan bilgiler arasında bulunuyor. Şimdi sizi daha fazla meraklandırmadan yayınlanan görüntüler ile başbaşa bırakalım.