Age of Empires: Definitive Edition Çıktı!

Yılların eskitemediği strateji oyunlarından Age of Empires’ın yenilenmiş hali Age of Empires: Definitive Edition, uzunca bir beklemenin ardından bugün itibarıyla piyasaya sürüldü.

İlk olarak 2017 yılında çıkacağı duyurulan; ancak sonrasında yapılan bir açıklamayla 2018 yılına ertelenen Age of Empires: Definitive Edition, dün akşam saatlerinde Microsoft Store’da görünmüştü. Son değişiklikleri yaptıktan sonra oyunu yayınlanabilir hale getiren Microsoft, 21 Şubat itibarıyla Age of Empires: Definitive Edition’ı satın alınabilir hale getirdi.

Şimdilik sadece Microsoft Store üzerinden ve Windows 10 kullananlar tarafından satın alınabilir olan oyunun, yakın zaman sonra diğer Windows sürümleri için de çıkması planlanırken, bir sonraki adımda Steam üzerinden yayınlanabileceği konuşulanlar arasına girdi.

20 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan oyun, Türkiye Microsoft Store mağazasındaysa beklenin aksine 75TL yerine 56,25TL üzerinden satılmaya başlandı. Oyunun aldığı ilk inceleme puanları ise hemen aşağıdaki gibi oldu:

Age of Empires: Definitive Edition İnceleme Puanları:

Windows Central – 5/5

PCWorld – 4/5

Destructoid – 8/10

Stevivor – 7/10

GameSpew – 80/100

TrustedReviews – 5/5

Press Start – 8/10

AusGamers – 5/10