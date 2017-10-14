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Age of Empires: Definitive Edition Ertelendi!

Age of Empires Definitive Edition
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Siz de Age of Empires’ı dört gözle bekleyenler arasındaysanız, sizin için çok kötü bir haberimiz var: Microsoft, yaptığı açıklamayla Age of Empires: Definitive Edition’ın önümüzdeki yıla kadar çıkmayacağı duyurdu.

Age of Empires: Definitive Edition ilk kez duyurulduğunda çıkış tarihi olarak 19 Ekim tarihi belirlenmişti. Fakat düzenlenen kapalı beta testlerinden sonra geliştirici stüdyo, geliştirmesi gereken onlarca şey daha olduğunu gördü ve çıkış tarihini erteleme kararı aldı. Özellikle Defitinitive Edition’ın oynanış tarafında büyük eksikleri olduğunu söyleyen geliştiriciler, çok oyunculu maçlarda yaşanan denge sorununu halletmeleri gerektiğini de açıkladılar.

Yapılan açıklamada Age of Empires: Definitive Edition ile sadece grafik seviyesini yukarı çekmek istemediklerini, bu versiyonun bundan daha öte şeyler içereceğini söyleyen Ensemble Studios, “Bir klasiği tekrar yayınlamaktaki zorluk şudur: Bu bir klasiktir ve bir klasik hak ettiği değeri görmelidir.” şeklinde bir beyanatta bulundu. Yaptıkları işi de “Aynı zamanda, yaşayan ve başarılı bir türün normları sürekli gelişir, teknolojik ilerlemeler ve oyuncu beklentileri değişir. Bu, başka türlerdeki gibi RTS için de geçerlidir. Bu yüzden buradaki meydan okuma hep bildiğimiz o tecrübeyi yeniye uyarlayabilmektir.” şeklinde özetleyen stüdyo, ilk oyundaki eğlenceyi, sihri ve keşif duygusunu nasıl koruyabileceklerini araştırmaya devam ettiklerinin de altını çizdi.

Yapılan uzunca açıklamadan sonra 19 Ekim’de Age of Empires Defitinive Edition oynayamayacağımızı öğrensek de Microsoft, oyunun en iyi halinin 2018’in ilk aylarında çıkacağını söyledi. Henüz tam olarak belirli bir tarih verilmezken, yapımın Mart 2018’de çıkmasının muhtemel olduğu da kaydedildi.

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