Age of Empires Mobil Cihazlara Geliyor (Video)

Age of Empires mobil sürümü gün yüzüne çıktı. Return to Empire olarak isimlendirilen mobil oyun hakkında önemli bilgiler ve oyuna ilişkin bir tanıtım videosu paylaşıldı. Peki, popüler strateji oyununun mobil versiyonu ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Bir dönemin en popüler strateji oyunu olan ve bu popülerliğini hala devam ettiren Age of Empires ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun mobil versiyonu Tencent'in oyun konferansında ortaya çıktı. Analist Daniel Ahmad ise resmi Twitter hesabı başarılı strateji oyununun mobil sürümü ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ahmad tarafından ortaya atılan iddiaya göre söz konusu strateji oyununun mobil versiyonu Return to Empire olarak isimlendirildi. TiMi Studios Group, Xbox Game Studios ve World's Edge isimli oyun stüdyoları birlikte Return to Empire'ı geliştiriyor.

Tencent Games'in bir yan kuruluşu olan TiMi Studio Group, başarılı FPS oyunu Call of Duty: Mobile, MOBA türündeki Arena of Valor gibi yapımların geliştirme sürecinde yer almıştı. Şirket ayrıca League of Legends'a (LoL) olan benzerliği ile dikkat çeken Pokemon Unite oyununu da geliştiriyor.

Return to Empires isimli yapımın ne zaman çıkışını gerçekleştireceği henüz bilinmiyor fakat ortaya atılan iddiaya göre oyun ilk başta yalnızca Çin'de çıkacak. Mobil oyunun Çin'e çıktıktan sonra küresel olarak da çıkması bekleniyor. Dolayısıyla oyuncuların Age of Empires'ı Android ve iOS cihazlarında oynayabilmek için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Dünya genelinde çok sayıda oyuncuyu heyecanlandırmayı başaran mobil oyunun resmi web sitesi açıldı. Resmi internet sitesi üzerinden ön kayıt alınmaya başlandı fakat sadece oyuna şu anda yalnızca Çin'de yaşayan oyuncular ön kayıt yaptırabiliyor.

Ahmad, Twitter hesabı üzerinden söz konusu mobil oyuna ait olduğunu iddia ettiği bir video yayımladı. 2 dakika 17 saniye uzunluğundaki video, yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yayımlanan tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

