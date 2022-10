Age of Empires Serisi Xbox Sürümü Yakında Geliyor

Age of Empires oyununun yönetimini üstlenen World's Edge, serinin 25. yılına özel bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte oyunun Xbox sürümünün çıkışı da dahil olmak üzere serinin geleceğine yönelik önemli bilgiler de paylaşıldı. Age of Empire II: Definetive Edition 31 Ocak'ta Xbox ve Xbox Cloud Gaming üzerinden oyuncuların satışına sunulacak.

Gerçek zamanlı strateji serisinin en yeni üyesi Age of Empires IV, konsollara ve Cloud Gaming'e 2023 yılında dahil olacak. Her iki oyun da Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate'de bulunacak. Bu durum da bugüne kadar sadece PC'de bulunan seri için büyük bir değişim olacak.

Age of Empires II: Definitive Edition için platformlar arası oyun desteği verilecek. Bu sayede PC, Xbox ya da bulut üzerinden arkadaş gruplarına erişim sağlayıp oyun oynanabilecek. Aynı zamanda klavye ve fare girişi de konsol üzerinde desteklenecek.

Gamepad tercih edecekler için World's Edge oyuna yeni başlayanları düşünerek yenilenmiş bir alıştırma deneyimi sunacak. Ek olarak yeni bir kumanda öğreticisi de tasarladı. Tüm bunların haricinde World's Edge, 2002 yılında yayınlanan Age of Mythology'nin ''güzel grafikler, güncellenmiş oyun deneyimi'' başta olmak üzere dier özellikleri içeren yeni sürümünü de duyurdu.

Önümüzdeki aylarda oyunla ilgili daha fazla ayrıntının paylaşılması beklenirken, oyunun günümüz şartlarına ve teknolojisine uygun bir şekilde geliştirilmesi de heyecan yaratıyor. Gelecek olan sürüm ile birlikte kullanıcılar buluttan oyun akışı yapma zorunluluğu olmadan her yerden oyunları oynayabilecek.

Experience the power of an empire in the palm of your hand and command your armies with the touch of a finger.



Age of Empires Mobile is coming. #AoE25 pic.twitter.com/OZqsAkhcuN