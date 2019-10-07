Agony, Switch için Uyarlanmaya Devam Ediliyor

Switch konsolunun hayatta kalma-korku yelpazesi giderek genişliyor. Madmind Studio tarafından geliştirilmiş olan Agony oyununun Nintendo konsolu için halen yolda olduğu doğrulandı. Forever Entertainment resmi duyuruyu Twitter üzerinden yaptı.

Agony esasında geçtiğimiz sene içerisinde bu konsola gelecekti ama gelin görün ki ne çıkışını gerçekleştirebilmiş ne de yeni bir gelişme yaşanmıştı. Kapalı kapılar arkasında neler yaşandı bilmiyoruz. Ancak belli ki yaşanan olası sorunların üstesinden gelinmiş ve hayatta kalma-korku oyunu Switch için uyarlanmaya devam ediliyor. Gerçi şu anda bile netleşmiş herhangi bir tarih yok ama yakın bir zamanda yapılacak yeni duyuru ile bu da açıklığa kavuşacaktır.

Oyunda hikaye ve Agony modları bulunuyor. Hikaye modu, cehennemde kapana kısılmış ve geçmiş yaşamı ile ilgili hiçbir şey bilmeyen bir ruhun etrafında dönüyor. Senaryo boyunca özel yeteneklerinizle insanları ve bazı şeytanları kontrolünüze geçirerek içinde bulunduğunuz zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışacaksınız. Cehennemden çıkmanın tek yolu ise mistik Red Goddess ile buluşmaktan geçiyor.

Agony modu ise bir nevi meydan okuma modu diyebiliriz. Rastgele yaratılmış olan bölümleri bir yandan keşfetmeye ve hayatta kalmaya çalışırken, bir yandan da yüksek skorlar elde etmeye çalışacaksınız.