Ağrı'da COVID-19'u Tespit Edebilen Yapay Zeka Tasarlandı

Ağrı'da COVID-19'u tespit edebilen yapay zeka geliştirildi. Covid19-CNNet ve COV19-ResNet adı verilen derin öğrenme ağı sayesinde X-ray yardımıyla Koronavirüs tespit edilebiliyor. İşte tamamen yerli imkanlarla tasarlanan yapay zeka sistemi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bölümü'nde çalışan Doç. Dr. Ali Keleş ve eşi Doç. Dr. Aytürk Keleş'in öncülüğünde geliştirilen yapay zeka sistemi COVID-19 teşhisi yapabiliyor. Keleş ailesinin aktardıklarına göre yapay zeka yardımıyla Koronavirüslü yüzeyler algılanabiliyor. X-ray cihazlarında kullanılabilecek yapay zeka şöyle açıklandı:

"Yapay zeka teknolojilerinden derin öğrenmeyi kullanarak ucuz, taşınabilir ve Covid-19'un teşhisinde düşük hassasiyete sahip X-ray cihazlarını güçlü teşhis araçlarına dönüştürecek zeki çıkarım mekanizmaları geliştirdik. Çalışmamız dünyada bu alanda yapılmış ender bir çalışmadır. Çünkü şimdiye kadar Covid-19'u tespit edebilmek için uzman kişiler tarafından yapılan tüm çalışmalar genel görüntüler üzerine eğitilmiş.

Derin öğrenme ağlarını sıfırdan geliştirmek hem tecrübe hem de alanda ciddi uzmanlık gerektirdiğinden zordur. X-ray görüntülerini kullanarak sıfırdan iki farklı mimari ile Covid19-CNNet ve COV19-ResNet adını verdiğimiz derin öğrenme ağlarını geliştirdik. Bu ağlar X-ray cihazlarına da entegre edilebilecek güçlü çıkarım mekanizmaları şeklinde."

Ağrı'dan COVID-19 teşhisi yapan yapay zeka

Covid-19 vakalarını neredeyse tamamen tespit edebildiği ifade edilen Covid19-CNNet derin öğrenme ağı, Cognitive Computation adlı dergide yayınlanmış durumda. Yaklaşık üç aylık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan bu yapay zeka, uluslararası pazarda da kullanıma açılacak.

"Geliştirdiğimiz sistem X-ray görüntülerini kullanarak şu anda bilgisayarda çalışmaktadır. Veri temin edebildiğimiz takdirde, hastalığı öksürük veya nefesten bir saniyeden de kısa sürede tespit edebilecek (hatta cep telefonu gibi mobil cihazlarda da kolayca kullanılabilen) yapay zekâ sistemlerine de dönüştürebiliriz. Bu sistemler teşhisten sonra tedavi aşamasında veya koronanın farklı türlerinin teşhisin de kullanılabilir"

Daha önce de sağlık alanına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Doç. Dr. Ali Keleş, SCI indeksli uluslararası nitelikli dergilerde paylaşılan öğrenme ağı geliştirdiğine vurgu yapıyor. Teşhis ve tedavide kullanılabilecek yapay zeka destekli akıllı cihazlar önümüzdeki dönemde kullanıma geçebilir.