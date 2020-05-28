Yeni Bir Çalışma Ağrı Kesici İhtiyacını Ortadan Kaldırabilir

Duke Üniversitesi bünyesinde görev alan bilim insanları yaptıkları araştırma sırasında farelerin beyninde yer alan ve ağrıyı durdurabilen bir alan keşfettiklerini açıkladı. Söz konusu keşif, insanların ağrı kesicilere olan bakış açısını tamamen değiştirebilir gibi gözüküyor . İşte merak edilen detaylar!

Ağrı Kesiciler Ortadan Kalkabilir

Araştırma ekibi yaptığı açıklamada söz konusu alanın amigdala içerisinde bulunduğunu, bu bölümün ağrı kesici özelliğe sahip olmasının çok az kişi tarafından tahmin edilebileceğini belirtti. Nitekim beynin bu bölümünün genellikle ani tepkiler ve endişe gibi olumsuz duygulardan sorumlu olduğu düşünülmekteydi.

"İnsanlar ağrıyı hafifleten merkezi bir yer bulunduğuna ve plaseboların (farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma hali) bu şekilde çalıştığına inanıyor. Asıl soru beyinde ağrıyı kesebilecek bu merkezin nerede olduğu. Şimdiye kadarki pek çok araştırma, ağrıyla etkinleşen bölgelere odaklanmıştı. Ancak ağrıyı işleyen çok fazla bölge bulunuyor, ağrıyı kesmek için bunların hepsini kapatmak zorundasınız. Halbuki bu tek merkez ağrıyı kendisi kesebiliyor."

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