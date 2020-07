Ağustos 2020 PlayStation Plus Oyunları Belli Oldu

Temmuz ayını yavaş yavaş geride bırakıp, Yaz mevsimine veda edeceğimiz Ağustos ayına giriş yapmak üzereyiz. Aynı zamanda bir sonraki ay PlayStation Plus abonelerine verilecek olan yeni oyunları öğrenmemizin yakın olduğu anlamına da geliyor. Sony Interactive Entertainment da beklenen duyuruyu bugün itibarıyla yaptı. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ve Fall Guys: Ultimate Knockout, Ağustos 2020 PlayStation Plus oyunları olacaklar.

Ağustos 2020 PlayStation Plus Oyunları Detayları

Ücretli abonelik servisine gelecek olan oyunlar, genelinde her ayın son Çarşamba günü belli oluyordu. Ancak bu defa biraz erkene alındı. Bu tabii ki biz oyuncular için sevindirici oldu. Malum, ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyidir. Gelin biz de daha fazla vakit kaybetmeden Ağustos ayının PlayStation Plus oyunlarına bir bakalım.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

İlk olarak 2009 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan oyun, Call of Duty 4: Modern Warfare ile başlayan hikayeye kalınan yerden devam ediliyor. Amansız bir mücadelenin devam ettiği Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununda, dünyayı bütünüyle yok edecek olan bir tehdidin önünü kesebilmek için zamana karşı bir yarışın içine gireceksiniz.

Geliştirilmiş kaplama çözünürlüğü ve detay kalitesinin yanı sıra revizyondan geçirilmiş animasyonlar, yüksek kaliteli hale getirilmiş sesler ve çok daha fazlası ile yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation 4 Pro üzerinde 4K çözünürlük ve HDR desteği de sunuyor.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Altmış kişiye kadar çevrimiçi çok oyunculu parti deneyimi sunan Fall Guys: Ultimate Knockout, sona bir kişi kalana kadar devam eden meydan okumalar sunuyor. Bunun yanı sıra, herkesin tek olduğu veya sadece kazanan takımın bir sonraki bölüme geçebildiği kooperatif meydan okumaları da deneyebilirsiniz. Fizik tabanlı engellerden kapıları kırıp geçmeye, devasa tahterevallide dengede kalmaya ve tuzaklarla dolu bir dağda rakipleriniz ile yarışmaya kadar birçok eğlenceli anlar sizleri bekleyecek.

Sony Interactive Entertainment tarafından verilen bilgiye göre Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered 28 Temmuz - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Fall Guys: Ultimate Knockout oyununu da 4 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında kütüphanenize ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece de her ikisini ek bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Son olarak, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü TSİ 00:01 - 9 Ağustos 2020 Pazar günü TSİ 23:59 arasında PlayStation Plus aboneliği gerekmeksizin çok oyunculu modları oynamanız mümkün olacak.