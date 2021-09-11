Ağustos 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Açıklandı

Ağustos 2021 en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu. Peki, 2021 yılının ağustos ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Ağustos 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Neler?

My Talking Angela 2 Fidget Toys Trading Garena Free Fire PUBG Mobile Subway Surfers Count Masters Ludo King Bridge Race Doll Designer Roblox

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre ağustos ayında en çok indirilen mobil oyun My Talking Angela 2 oldu. Outfit7 tarafından geliştirilen oyun, geçtiğimiz ay dünya genelinde 28,5 milyon kez indirildi. My Talking Angela 2, toplam indirme sayısının yüzde 18'ini Hindistan'dan, yüzde 10,4'ünü ise Brezilya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 27 milyon indirme sayısı ile Fidget Toys Trading yer aldı. Tap2Play tarafından geliştirlen popüler mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 13,7'sini Brezilya'dan, yüzde 9,3'ünü ise Endonezya'dan elde etti.

Garena tarafından geliştirilen popüler battle royale oyunu Garena Free Fire, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dördüncü sırada battle royale türünün başarılı örneklerinden bir tanesi olan PUBG Mobile yer alırken alırken beşinci sırada ise sonsuz koşu türündeki Subway Surfers konumlandı.

Altıncı sırada Count Masters isimli yapım yer alırken yedinci sırada ise Gametion tarafından geliştirilen Ludo King konumlandı. Bridge Race, Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Lions Studios tarafından geliştirilen Doll Designer, ağustos ayının en fazla indirilen mobil oyuları listesinin dokuzuncu sırasında yer aldı. Çevrim içi oyun platformu Roblox ise onuncu sırada bulunuyor.

Ağustos 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

PUBG Mobile Roblox Count Masters Subway Surfers Project Makeover Call of Duty: Mobile My Talking Angela 2 Honor of Kings Run Rich 3D Castle Raid

Ağustos 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları