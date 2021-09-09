Ağustos 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Açıklandı

Ağustos 2021 en çok indirilen uygulamalar paylaşıldı. Sensor Tower'ın yayımlamış olduğu yeni raporla 2021 yılının ağustos ayında dünya genelinde en fazla indirme sayısına ulaşan uygulamalar belli oldu. Peki, geçtiğimiz ay en çok hangi uygulamalar indirildi?

Ağustos 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Listesi

TikTok Instagram Facebook WhatsApp Messenger Snapchat Telegram Zoom CapCut WhatsApp Business

Sensor Tower, yayımladığı rapor ile birlikte 2021 yılının ağustos ayında en çok indirilen uygulamalarını duyurdu. Yayımlanan rapora göre milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok, ağustos ayında da büyük bir başarının altına imza attı.

Popüler sosyal medya platformu TikTok, 66 milyondan fazla indirme ile en fazla indirilen uygulama oldu. Uygulama, toplam indirme sayısının yüzde 15'ini Çin'den yüzde 10'unu ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Instagram, 59 milyonu aşkın indirme ile Ağustos 2021'de en çok indirilen ikinci uygulama oldu. Büyük bir popülerliğe sahip olan görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması, toplam indirme sayısının yüzde 36'sını Hindistan'dan yüzde 6'sını ise Endonezya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında popüler sosyal medya uygulaması Facebook yer alırken dördüncü sırada ise gizlilik sözleşmesi ile sık sık gündeme gelen WhatsApp Messenger konumlandı. Dünya genelinde çok popüler bir sosyal medya platformu olan Facebook'un anlık mesajlaşma hizmeti Messenger, listenin beşinci sırasında yer aldı.

Altıncı sırada sosyal medya hizmeti Snapchat yer alırken yedinci sırada ise anlık mesajlaşma uygulaması Telegram bulunuyor. Özellikle salgın döneminde kullanıcı sayısında ciddi artış yaşanan video konferans uygulaması Zoom, sekizinci sırada konumlandı.

Video düzenleme uygulaması CapCut, ağustos ayında en indirilen uygulamalar listesinin dokuzuncu sırasında yer aldı. Onuncu sırada ise anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Business Bulunuyor.

Ağustos 2021 App Store’da En Fazla İndirilen Uygulamalar

TikTok YouTube WhatsApp Instagram Google Maps Facebook National Anti-Fraud Center Taobao CapCut Gmail

Ağustos 2021 Play Store'da En Fazla İndirilen Uygulamalar