Ağustos 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Ağustos 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre popüler battle royale oyunu PUBG Mobile, oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Peki, geçtiğimiz ayın en fazla kazanan mobil oyunları neler? Paylaşılan listeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Ağustos 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Listesi

PUBG Mobile Honor of Kings Genshin Impact Fate/Grand Order Pokemon Go Garena Free Fire Roblox Candy Crush Saga Coin Master Uma Musume Pretty Derby

Sensor Tower, 2021 yılının ağustos ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile yer aldı. Battle royale oyunu, ağustos ayında 270 milyon dolar kazanmayı başardı. Bu miktarın %61,4'ünü Çin'den, %9'unu Amerika Birleşik Devletleri'nden ve %6,5'ini ise Türkiye'den elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings konumlandı. Mobil oyun, 256,2 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Başarılı yapım, elde ettiği kazancın yüzde 95'ini Çin'den, yüzde 2'sini ise Tayvan'dan elde etti.

Üçüncü sırada miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında Fate/Grand Order yer alırken beşinci sırada ise Niantic tarafından geliştirilen Pokemon Go konumlandı.

Popüler battle royale oyunu Garena Free fire, ağustos ayında en fazla kazanan mobil oyunlar listesinin altıncı sırasında yer aldı. Çevrim içi oyun platformu Roblox ise listenin yedinci sırasında bulunuyor.

Paylaşılan listenin sekizinci sırasında Candy Crush Saga konumlandı. Bulmaca türündeki oyunun günümüzde hala popülerliğini devam ettirdiğini görüyoruz. Moon Active tarafından geliştirilen Cointer Master ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Ağustos 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

Honor of Kings PUBG Mobile Genshin Impact Fate/Grand Order Roblox Three Kingdoms Tactics Pokemon Go Uma Musume Pretty Derby Fantasy Westward Journey Candy Crush Saga

Ağustos 2021 Google Play'in En Fazla Kazanan Oyunları