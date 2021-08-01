Beklediğimiz oyunların bir kısmı ay ile çıkmaya devam edecekler. Peki bu ay çıkacak olan oyunlardan hangileri daha çok ön planda? Ağustos ayının dikkat çeken oyunları haberimiz ile bunlara bir göz atalım.

Artık Yaz mevsiminin son ayına girdik. Geçtiğimiz senelere oranla bu yıl çok daha fazla erteleme haberi ile karşılaştık ve çoğu büyük ve sabırsızlıkla beklenen oyun da önümüzdeki yıla ertelendi. Bunda hem evden çalışma sistemi hem de olabilecek en kaliteli deneyimin sunulması amacı var elbette, ama biz oyuncular açısından belirsiz bir süreliğine bekleyecek olmanın ise can sıkıcı olduğu bir gerçek.

Ağustos Ayının Dikkat Çeken Oyunları Hangileri?

Bildiğiniz gibi, ay ay platformlar genelinde çıkacak olan dikkat çeken oyunlar oluyor ve bizler de bu ay içerisinde satışa sunulacak olan önemli oyunları bu haberimizde sizler ile paylaşalım istedik. Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü, New World, Aliens: Fireteam Elite

Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü

PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 20 Ağustos 2021 tarihinde satışa sunulacak olan bu sürüm, orijinal oyunun ve Ghost of Tsushima: Legends dahil tüm içerikler ve yeni bir genişletmek paketi de Ghost of Tsushima: Director’s Cut ile oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu genişletme paketinin hikayesine göre, yine Jin olarak Moğol ordusunun varlığına ilişkin söylentiler üzerine araştırma yapmak için komşu Ikishima adasına doğru yola çıkacağız. Ne var ki, çok geçmeden karakterimiz kendisini geçmişindeki derinden etkileyici anları yeniden yaşayacağı olayların içinde bulacak.

Yeni genişletme paketinde tahmin edebileceğiniz tanışacağımız yeni karakterler ve mücadele edeceğimiz yeni düşmanlar olacak. Ayrıca hem Jin Sakai hem de atı için yeni zırh setleri, eğiteceğimiz yeni hayvanlar, yeni mini oyunlar, yeni teknikler, yeni kupalar ve çok daha fazlası da bizim olacak.

PlayStation 5 konsolunun sinematik sahneleri gerçek zamanlı sunabilmesi ile Japonca dublajı açtığınızda dudak hareketleri ile seslerin eşleşmesi de mümkün olacak iken, 4K çözünürlük seçenekleri, 60 FPS modu, üç boyutlu ses geliştirmeleri, hızlı yükleme süreleri ve DualSense ile dokunsal geri bildirim ve uyumsal tetikleyici desteği sunulacak.

20 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanacak olan yeni güncelleme ile yeni fotoğraf modu seçenekleri, tuşların yeniden atanmasında daha fazla erişilebilirlik seçenekleri ve çatışma sırasında düşmana kilitlenmeyi kapatabilme ve PlayStation 4 konsolundaki kayıt dosyalarını taşıma imkanı da sunulacak.

Aliens: Fireteam Elite

24 Ağustos 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak olan bu oyun, orijinal üçlemenin yirmi üç yıl sonrasında baş gösteren Xenomorph tehdidi ile yüzleşen bir piyade takımının hikayesini anlatacak. Left 4 Dead vari bir oynanışın sunulacağı Aliens: Fireteam Elite, yirmiden fazla düşman tipi, beş farklı sınıf ve otuzdan fazla da silah içerecek.

Psychonauts 2

Psychonauts 2, Razputin Aquato’nun hikayesini anlatıyor. Karakterimiz oyuna adını veren ve uluslararası medyum gizli ajanlardan oluşan Psychonauts grubuna katılma hayalini gerçekleştirmiştir. Ne var ki gizli ajanların başları derttedir ve Raz olarak biz, dirilen Maligula isimli psikopat baş kötü karakterimizi ortadan kaldırmak durumunda olacağız.

PC, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Psychonauts 2, 25 Ağustos 2021 tarihinde satışa sunulacak.

No More Heroes III

Grasshopper Manufacture tarafından Switch için geliştirilmekte olan No More Heroes III, 27 Ağustos 2021 tarihinde piyasada olacak. Santa Destroy’a geri dönüş yapan Travis Touchdown karakterinin başından geçenlerin anlatılacağı oyunda, galaktik komutan prens ve dokuz suikastçısı tarafından yönetilen güçlü yaratık ordusuna karşı dünyayı savunmaya çalışacağız.

New World

Amazon Games tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan New World, bir dizi ertelemenin ardından 31 Ağustos 2021 tarihinde PC (Steam) için satışa çıkmaya hazırlanıyor. Devasa çevrimiçi çok oyunculu oyun olan New World, hem tehlike hem de fırsat ile dolu doğaüstü Aeternum adasında yeni bir kader çizeceğiniz bir hikaye ile karşımıza çıkacak.

12 Minutes

Konuya göre bir kocanın rolüne bürüneceğiz. Karısı ile romantik bir akşam geçirmenin planlarını yapan karakterimizin gecesi eve zorla giren bir detektifin eşini cinayet ile suçlaması ve akabinde de karakterimizi öldüresiye dövmesi ile kabusa dönüyor. Bu olaydan sonra da on iki dakikalık bir zaman tekrarı içine sıkışan karakterimiz aynı olayları tekrar tekrar yaşamaya başlıyor. Oyuncular olarak bizler ise bu döngüyü kırmanın yollarını aramaya başlıyoruz.

PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan 12 Minutes, 19 Ağustos 2021 tarihinde satışa sunulacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Recompile

Tron benzeri dijital bir dünyada geçen Metroidvania tarzı bir platform oyunu olan Recompile, yarı açık dünya bir oynanış sunacak. Bir yapay zekanın doğuşuna tanık olacağınız ve ilerledikçe dallanıp budaklanacak olan bir hikayede, zorlu çatışmalara girecek ve kendi yolunuzu çizeceksiniz. Haliyle, vereceğiniz kararlara göre birden fazla bitiş sizi bekleyecek.

Bütün hikayenin gerçek zamanda bir saniye sürdüğü Recompile senaryosu boyunca, seyahat yetenekleriniz ile antik dijital ortamların altında birçok sırrı keşfedecek ve sistem genelinde yeniden şekillendireceksiniz.

Baldo: The Guardian Owls

Çözülmeyi bekleyen bir sürü gizemin olduğu büyülü bir diyara yolculuk edeceğiniz oyun, 27 Ağustos 2021 tarihinde Apple Arcade, PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak. Kehanetin anlamını çözeceğiniz ve kadere karşı gelmek için mücadele edeceğiniz oyunda, yeni kasabalar ve ilginç kasaba sakinleri ile karşılaşır iken, savaşmanızın gerekeceği düşmanlar, bulunmayı bekleyen gizli tapınaklar ve silahlar edineceğiniz büyülü ve alelade nesneler olacak.

The Big Con

Meraklı ve iğneleyici bir yapısı olan lise öğrencisi olup da ülkeyi boydan boya gezmek için kamptan ayrılan Ali rolünde olacağınız The Big Con, 31 Ağustos 2021 tarihinde PC (Steam) ve Xbox One için satışa sunulacak.

Her ne kadar hikayesi eğlenceli gibi görünse de, karakterimizin hedefi ailesinin video satış mağazasını kapatmak için her türlü fırsatı kollayan kötü niyetlilerden korumaya çalışmak olacak.

Öne çıkan bu oyunların haricinde, Ağustos ayının platformlar genelindeki diğer dikkat çeken oyunları ise şöyle: