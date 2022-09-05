TÜİK, Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı
TÜİK, Ağustos ayına dair harcama grupları özelinde ve yıllık bazda enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte detaylar!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Beklentinin oldukça altında açıklanan bu ayın enflasyon rakamlarına göre bir önceki aya kıyasla %1,46 artarken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %80,21 arttı. En son enflasyon rakamı geçtiğimiz ay %79,60 olarak açıklanmıştı.
Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre en az artış gösteren grup %27,05 ile haberleşme iken, en çok artış gösteren grup ise %116,87 ulaştırma oldu.
Ana harcama gruplarında ise Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren grup %1,78 ile ulaştırma iken, en çok artış gösteren grup ise %7,01 ile sağlık oldu.
Yıl Sonu Enflasyon Hedefi %65 Seviyelerinde
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2,41, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %143,75 artış gösterdi. Yıllık en düşük artış %56,10 ile giyim eşyası iken, en yüksek artış %348,39 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre (OVP) enflasyonun bu yıl %65 seviyesinde yıl sonunu göreceği tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için %24,9, 2024 yılı için %13,8, 2025 yılı için ise %9,9 olarak belirlenmişti.
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