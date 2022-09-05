Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Beklentinin oldukça altında açıklanan bu ayın enflasyon rakamlarına göre bir önceki aya kıyasla %1,46 artarken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %80,21 arttı. En son enflasyon rakamı geçtiğimiz ay %79,60 olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre en az artış gösteren grup %27,05 ile haberleşme iken, en çok artış gösteren grup ise %116,87 ulaştırma oldu.

Ana harcama gruplarında ise Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren grup %1,78 ile ulaştırma iken, en çok artış gösteren grup ise %7,01 ile sağlık oldu.

Yıl Sonu Enflasyon Hedefi %65 Seviyelerinde

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2,41, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %143,75 artış gösterdi. Yıllık en düşük artış %56,10 ile giyim eşyası iken, en yüksek artış %348,39 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre (OVP) enflasyonun bu yıl %65 seviyesinde yıl sonunu göreceği tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için %24,9, 2024 yılı için %13,8, 2025 yılı için ise %9,9 olarak belirlenmişti.