Ağustos Ayında Just Cause 4'e Gündüz-Gece Geçişi Eklenecek

Just Cause 4 için yeni içerikler yayınlanmaya devam ediliyor. Avalanche Studios yaptığı açıklama ile bu ay ve takiben Ağustos ve Eylül aylarında yeni içeriklerin geleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan dördüncü oyun, beklenen açılışı yapamamış olsa da oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan duyuru ile bu ay yeni bir meydan okuma aktif olacak: Chaos Chase. Adından da anlayabileceğiniz üzere mümkün olabildiğince çok hasar vermenizin gerekeceği bu meydan okuma, otomatik olarak haritada belirecek. 25 Temmuz 2019 tarihinde ise Black Market sistemine Flying Car ve Hot Rod adıyla iki yeni araç daha gelecek.

Sıradaki Just Cause 4 güncellemesi Ağustos ayında yayınlanacak. Bu güncellemenin en önemli yanı oyuna gündüz-gece geçişinin eklenecek olması. Dilerseniz bu geçişi ayrı bir seçenek ile daha çabuk gerçekleştirebileceksiniz. Tek yapmanız gereken karşınıza çıkan Avalanche Studios şezlonglarına oturmak. Önümüzdeki ay ayrıca Aerial Acrobatics adıyla yeni bir meydan okuma, ücretsiz yeni bir Legacy paketi, Black Market için yeni arabalar ve yeni bir indirilebilir içerik gelecekken Eylül ayında ise sıradaki meydan okuma ve yine Black Market için yeni arabalar satışa sunulacak. Şimdilik pek fazla bir detay verilmiş değil ama içeriklerin yayınlanma tarihi yaklaştıkça merak edilen detaylar paylaşılacakmış.

Son olarak Avalanche Studios, 2020 yılının ortalarına kadar her ay bir meydan okumanın sunulmaya devam edileceğinin sözünü verdi. Her biri bizi Wingsuit ve paraşüt görünümleriyle ödüllendirecek. Bu meydan okumalar aynı bu ay gelecek olan Chaos Chase gibi haritada otomatik olarak belirecek. Alternatif olarak ana menüdeki Challenge sayfasından da ulaşabileceksiniz.