Ağustos Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Gelecek Oyunlar Açıklandı
Xbox'ın popüler abonelik servisi Game Pass'e Ağustos ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte tam liste!
Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Ağustos ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar ortaya çıktı. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Ağustos ayının kalan kısmında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki içerisinde bulunduğumuz Ağustos ayının ikinci yarısında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?
Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.
Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar
- Coffee Talk (Cloud, Konsol ve PC)
Ağustos Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- Midnight Fight Express (Cloud, Konsol ve PC) – 23 Ağustos
- Exapunks (PC) – 25 Ağustos
- Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Konsol ve PC) – 25 Ağustos
- Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Ağustos
- Immortality (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Ağustos
- Immortals Fenyx Rising (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Ağustos
- Tinykin (Konsol ve PC) – 30 Ağustos
31 Ağustos'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- Elite Dangerous (Cloud ve Konsol)
- Hades (Cloud, Konsol ve PC)
- Myst (Cloud, Konsol ve PC)
- NBA 2K22 (Cloud ve Konsol)
- Signs of the Sojourner (Cloud, Konsol ve PC)
- Spiritfarer (Cloud, Konsol ve PC)
- Twelve Minutes (Cloud, Konsol ve PC)
- Two Point Hospital (Cloud, Konsol ve PC)
- What Remains of Edith Finch (Cloud, Konsol ve PC)
- World War Z (Cloud, Konsol ve PC)
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