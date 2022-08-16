Ağustos Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Gelecek Oyunlar Açıklandı

Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Ağustos ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar ortaya çıktı. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Ağustos ayının kalan kısmında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki içerisinde bulunduğumuz Ağustos ayının ikinci yarısında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Coffee Talk (Cloud, Konsol ve PC)

Ağustos Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Midnight Fight Express (Cloud, Konsol ve PC) – 23 Ağustos

Exapunks (PC) – 25 Ağustos

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Konsol ve PC) – 25 Ağustos

Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Ağustos

Immortality (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Ağustos

Immortals Fenyx Rising (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Ağustos

Tinykin (Konsol ve PC) – 30 Ağustos

31 Ağustos'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar