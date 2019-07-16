Ağustos Ayının PlayStation Plus Oyunları Sızdırılmış Olabilir

Bu ayın PlayStation Plus oyunları son anda yapılan tartışmalı bir değişim kararı sonrasında abonelerin beğenisine sunuldular. Temmuz ayının yarısını yeni geçmişken, beklenmedik bir şekilde Ağustos ayının ücretsiz oyunları ortaya dökülmüş gibi görünüyor.

Yeni ayın PlayStation Plus oyunları ile ilgili sızıntı haberleriyle daha önceden de karşılaşmıştık. Dolayısıyla bir ilki yaşamıyoruz. Glitched Africa sitesine yansıyan habere göre bir kullanıcı PlayStation Store üzerinde dolaşırken Star Wars: Battlefront II ve EA SPORTS UFC 3 oyunlarının küçük resimlerinin üzerinde FREE (ÜCRETSİZ) şeklindeki PlayStation Plus ibarelerinin olduğunu görmüş ve fotoğraflarını paylaşmış. Eğer paylaşılan bu resimler gerçekten sahte değiller ise Ağustos ayında bizlere sunulacak bu iki oyun olacak.

Ancak şöyle bir durum var ki uzun zaman önce yapılan duyuru sonrasında önümüzdeki Çarşamba günü EA Access PlayStation 4 platformunda da faaliyete geçecek. Haliyle bu fotoğrafların esasında Amerika menşeli yayıncının ücretli abonelik servisiyle ilgili olma olasılığı var. Bu zamana kadar aynı yayıncının iki farklı oyununun PlayStation Plus üzerinden sunulduğunu hiç görmemiştik. Diğer yandan görsel bir hata veya EA Access oyunlarının kullanıcılara nasıl gösterileceğine dair bir işaret olabilir.

Her zaman olduğu gibi bu haberimizi söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Yakın bir zamanda Sony veya Electronic Arts bir açıklama getirecektir. Bizler de gelişmeleri takip ediyor olacağız.