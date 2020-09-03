Ağustos Ayında En Çok İlan Verilen Otomobiller Belli Oldu

Otomobil, gayrimenkul gibi birçok kategorinin yer aldığı Sahibinden, ağustos ayında en çok ilan verilen otomobilleri açıkladı. Sahibinden.com tarafından paylaşılan rapora göre ağustos ayında en çok araba ilanı verildi. Araba ilanlarında ise sırasıyla Minivan & Panelvan, Arazi, SUV & Pick-up, Motosiklet ve Ticari Araçlar ilanları yer aldı. Peki, ağustos ayında en çok ilan verilen araba modelleri neler?

Ağustos Ayında En Çok İlan Verilen Otomobiller Neler?

Ağustos ayında en çok ilan verilen otomobil markaları Renault, Volkswagen, Opel, Ford ve Fiat yer aldı. Ağustos ayında en çok ilan verilen modeller listesinin ilk sırasında %4.5 oran ile Opel Astra yer alırken listenin ikinci sırasında ise %4.4 oran ile Renault Clio bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında %4.2 oran ile Volkswagen Passat bulunurken dördüncü sırada ise %4.1 oran ile Ford Focus yer alıyor. Listenin beşinci sırasında ise %3.8 oran ile Reanult Megane'ın yer aldığı açıklandı.

Sahibinden.com tarafından paylaşılan verilere göre ağustos ayında en fazla beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renge sahip otomobiller ilan verildi. En çok ilan verilen yakıt türü dizel olduğu belirtilirken en fazla ilan verilen model yılının ise %8,2 oran ile 2015 olduğu açıklandı. En fazla ilan verilen model yılı listesinin ikinci sırasında 2016, üçüncü sırasında ise 2012 yer alıyor.

Ağustos ayında motor hacmi 1301 - 1600 cm3 aralığına sahip olan araba modellerinin ön planda olduğu belirtildi. En çok ilanı verilen Arazi, SUV & Pick-up markasının ise Nissan olduğu açıklandı. Tüm ilanlar arasında araçların %20’lik bir kısmı 100 – 150 bin kilometre aralığında yer aldığı ifade edildi.

Paylaşılan rapora göre en çok görüntülenen araba markaları listesinin ilk sırasında %12,3 oran ile Volkswagen yer alırken ikinci sırada %11.7 oran ile Renault bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında %8.4 oran ile BMW markası bulunurken listenin dördüncü sırasında %7.1 oran ile Opel yer almayı başardı. Listenin beşinci sırasında ise %6.9 oran ile Ford bulunuyor.

Sahibinden.com’un Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, ağustos ayı otomobil verileri ile ilgili şu ifadeleri kullandı: