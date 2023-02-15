AHBAP'ı Denetleyecek Yerli ve Yabancı Kuruluşlar Haluk Levent Tarafından Açıklandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, AHBAP gibi sivil toplum kuruluşları da gelen bağışlar ile depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Ünlü müzisyen ve sivil toplum kuruluşu AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, deprem ve sonraki süreçte bağışlar ve bağışların kullanıldığı alanları denetlemek adına bir kuruluşla çalışacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim bugün anlaştıkları yerli kuruluşun Trükiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği olduğunu açıkladı.

Haluk Levent Denetleyici Kuruluşlarla İlgili Beklenen Açıklamayı Yaptı

Hesaplarımızı incelemek üzere anlaştığımız ikinci firma Uluslararası Bağımsız Denetim firması Grant Thornton oldu.@emirtasar @grantthorntontr



Artık içiniz rahat olsun 🙏



Geçen yıllarda nasıl yaptıysak yine aynasını yapacağız.

Tek tek kalem kalem hesap vereceğiz sizlere. — Haluk Levent (@haluklevent) February 15, 2023

Haluk Levent şahsi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AHBAP'ı denetleyecek bağımsız yerli kuruluşun Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği olduğunu belirtirken, yurtdışı firmasının ise Uluslararası Bağımsız Denetim firması Grant Thornton olduğunu açıkladı.

Açıklamaların ardından Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu bu denetim için hiçbir ücret almayacaklarını belirtti ve "Ahbap Derneği şeffaf bir şekilde denetim talep etti. Biz de bu denetimi ücretsiz olarak yerine getireceğimizi memnuniyetle bildirdik. Hep birlikte depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız..." ifadelerini kullandı.