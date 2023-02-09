Ahbap Derneği Sitesine Siber Saldırı Gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrasında üstlendiği önemli görev ile etkilenen bölgede yoğun çalışmalar yürüten Ahbap Derneği, siber saldırılara maruz kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde ahbap.org sitesinin sistem ve network gönüllüsü olduğunu ifade eden Domainhizmetleri kurucusu Murat Tahtacı, siteye önemli saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti. Öte yandan Anka Haber Ajansı, dün gece ahbap.org sitesine toplamda 400 bin saldırı yapıldığını ifade etti.

"Denemedikleri Yöntem Kalmadı, Başarılı Olamadılar"

Linkedin üzerinden paylaştığı grafiklerde Ahbap Derneği sitesinin maruz kaldığı saldırıları gösteren Murat Tahtacı, "Denemedikleri yöntem kalmadı, başarılı olamadılar elbette. Kötü insanlar ne yaızk ki hiç yok olmayacak anlaşılan." dedi.

Öte yandan Anka Haber Ajansı'ndan gelen bilgiye göre dün gece derneğin sitesine toplamda 400 bin saldırı gerçekleştirildi. Ayrıca gerçekleştirilen bazı saldırıların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı belirtildi.

Cloudflare desteğiyle korunan ahbap.org sitesi, bu zorlu süreçte neredeyse her zaman açık kalmayı başardı.