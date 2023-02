Ahbap Derneğine Bir Milyon Dolar Değerinde AVAX Bağışlandı

Âfet döneminde yaptığı başarılı çalışmalar ile kendinden söz ettirmeyi başaran Ahbap Derneği, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremiyle alakalı kapsamlı bir bağış kampanyası yürüttü. Yurt dışından ve yurt içinden milyonlarca liranın toplandığı kampanya kapsamında her türden bağış için kapılar sonuna kadar açıldı.

AVAX blockchain sisteminin mucidi olarak bilinen Avalanche Foundation, yakın zamanda açılan kripto para hesabına 1 milyon dolar değerinde AVAX aktardı.

The Avalanche Foundation has donated $1M in AVAX to the disaster relief efforts, organized by @haluklevent, for the earthquake that has affected Turkey and Syria. We encourage others to join the effort. https://t.co/Inr7oLX28q