Ahbap Derneğine Bir Milyon Dolar Değerinde AVAX Bağışlandı

Âfet döneminde yaptığı başarılı çalışmalar ile kendinden söz ettirmeyi başaran Ahbap Derneği, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremiyle alakalı kapsamlı bir bağış kampanyası yürüttü. Yurt dışından ve yurt içinden milyonlarca liranın toplandığı kampanya kapsamında her türden bağış için kapılar sonuna kadar açıldı.

AVAX blockchain sisteminin mucidi olarak bilinen Avalanche Foundation, yakın zamanda açılan kripto para hesabına 1 milyon dolar değerinde AVAX aktardı.

Ahbap Derneği Bağışları Devam Ediyor

The Avalanche Foundation has donated $1M in AVAX to the disaster relief efforts, organized by @haluklevent, for the earthquake that has affected Turkey and Syria. We encourage others to join the effort. https://t.co/Inr7oLX28q — Avalanche 🔺 (@avalancheavax) February 7, 2023

Bir hafta sonra kapanmak üzere açılan kripto para cüzdanlarına dünyanın birçok yerinden para yardımı yağmaya başladı. Özellikle yurt dışından yardım etmek isteyen bağışçılar, kripto paralar sayesinde yüksek miktarlarda bağış yapabilir hale geldi. En büyük kripto para bağışlarından biri de Avalanche Foundation'dan geldi.

1 milyon dolar değerinde AVAX kripto para bağışlayan Avalanche Foundation, “Avalanche Foundation, Türkiye’yi ve Suriye’yi etkileyen deprem sonrasında Haluk Levent tarafından organize edilen afet yardım çalışmalarına 1 milyon dolarlık AVAX bağışlamıştır. Diğerlerini de bu çalışmalara dahil olmaya davet ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

AVAX'ın bağışıyla birlikte Ahbap Derneği tarafından açılan kripto para cüzdanlarına toplamda 2 milyon doları aşan yardım yapılmış oldu. Avalanche Foundation'ın adım atmasından sonra dünya çapında blockchain şirketlerinden yardım sayısında bir artış görülebilir.

Ahbap Derneği Kripto Varlık Cüzdan Adresleri:

MASAK ile görüşme yapıldı.

Sağ olsunlar

Bu yayınlayacağım hesap 1 hafta sonra kapanacak ne toplandıysa her saniye sizler görebileceksiniz



Makbuzu paylaşacağım

Herkes buraya stabil coin göndererek bağış yapabilir.



*BEP20 Cüzdan Adresi:*

0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463 — Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023