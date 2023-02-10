Ahbap Yardımları Nasıl Kullanılacak? Haluk Levent Açıkladı
Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne gelen 850 milyon TL'lik yardımın nasıl kullanılacağını açıkladı. İşte detaylar!
Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medyada gelen bazı tepkilerin ardından toplanan bağışların nasıl kullanılacağına dair bir paylaşımda bulundu.
Kendi Twitter adresinde ekibiyle birlikte şimdiye kadar yapılanları açıklayan Haluk Levent, ayrıca Ahbap Derneği bünyesine aktarılan 850 milyon TL ile gelecekte neler yapılacağını da belirtti.
İşte Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin Açıklamaları
-İki gün içinde Hatay’a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor.— Haluk Levent (@haluklevent) February 10, 2023
-Okulları onaracağız
-Yaşlılar için bakımevleri
-Rehabilitasyon merkezleri
-Öğrenci yurtları açacağız
Günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız
Bütçeyi en az 850 milyon₺ olarak belirledik
Söz veriyoruz pic.twitter.com/aXG9UADzlh
AFAD ile koordine bir şekilde çalışmalarını sürdüren Ahbap Derneği, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ve toplamda 850 milyon TL'yi aşan yardımı, depremzedelere ulaştırmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Ahbap Derneği ilk aşamada barınma sorununun çözülmesi adına konteynerlerın getirileceğini, birçok firmayla anlaşmanın tamamlandığını belirtti.
Öte yandan afet sonrasında bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları ve okul gibi yerlerin onarımı veya yeniden yapımı da Ahbap Derneği'nin birincil gündemlerinden biri.
Haluk Levent'in dikkate değer açıklamalarından biri de yapılan tüm harcamaların faturalarıyla beraber halk ile paylaşılacağına dair beyanı oldu.
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