Ahmet Ağaoğlu'nun 'Saat 14:61' Açıklaması Sosyal Medya Gündemine Oturdu!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yapılan 14:61 açıklaması, sosyal medya kullanıcılarının eğlenceli dakikalar geçirmesine yol açtı.

"Bugün Saat 14:61'de"

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip şeyler olmasın. Geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından yapılan açıklamalara karşın "Bugün saat 14:61'de kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapılacak. Trabzonspor'un bütün mali gelirlieri kuruşuna kadar açıkça belirtilmiştir. KAP'a da bilgilendirme yapılmıştır." dedi.

Açıklamasına "Biz zaten her şeyi açıklıyoruz. Ama görüyoruz ki anlaşılmamış. Bir kez daha toplu ve yazılı olarak verelim, oradan okusunlar." diyerek devam eden Ağaoğlu, "saat 14:61'de" ifadesi nedeni ile sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

Bazı kişiler bu açıklamayı ciddiye alıp ağır eleştiriler yönlendirirken, bazı kişiler açıklamanın bilinçli bir şekilde yapıldığını ve ince bir mesaj yaydığını söyledi. Her ne olursa olsun, ortaya bazı eğlenceli tweetler de çıkmış oldu. İşte sizler için seçtiğimiz o tweetlerden bazıları:

saat 14.61'de mi? arkadaşlarımı ertelemeye çalışırken ben de böyleyim. https://t.co/mcTuXdm3R3 — Kahraman Deniz (@kahramandenizm) January 13, 2020

Saat 14:61 olmadı mı ya — Ulaş (@UlasMoriarty) January 13, 2020

Ahmet Ağaoğlu açıklamasını yapacağı saat:



14:61 demek 15:01 ediyor. O da 3'ün biri oluyor. Anladınız mı şimdi. 😀 — MUSTAFA (@Musti1404) January 13, 2020